Ghoddos och Tekie målskyttar när Östersund besegrade Hammarby borta

Det var tre gånger så många som det ryms inne på Jämtkraft, som kom till Tele2 Arena för att se matchen mellan Hammarby IF och Östersunds FK. Ett ljudvägg utan dess like mötte spelarna när de äntrade planen och det var inte bara ett högt tryck på läktaren utan även temperaturen ner på planen var het. Frispark på frispark tilldelades vardera lagen. Östersund inledde med ha en del boll men spelade ofta fast sig och ofta kom de inte ens nära straffområdet.

En del felpass av Östersund ledde till att Hammarby kunde knipa åt sig bollen och satte full fart framåt med tre–fyra spelare. En nick gick strax utanför Östersundsmålet och visst var det Hammarby som skapade de farligaste målchanserna.

Aiesh hade dock en bra dag på jobbet och när han fick bollen på sin högerkant satte han fart. En, två, tre spelare skickades upp på läktaren tackvare hans fina jobb med fötterna. Saman Ghoddos som återigen var på planen efter avtackningen i våras och VM-resan lyckades sno åt sig två bollar och kliva rakt in mot straffområdet. Skotten som kom var dock låga och lite för kraftlösa.

Ett riktigt farligt läge uppstår när det sker miss i kommunikation mellan Brwa Nouri och Roland Mukiibi som båda går på samma boll, utan att lyckas rensa undan. Istället kunde flera rättvända Hammarby-spelare springa i djupet både på höger och vänster om straffområdet. Inlägg lyfts in från vänsterkanten men nickas utanför mål och Östersund kan andas ut.

Mukiibi drar på sig ett gult kort då han kommer sent in i ett försök att ta bollen av Jiloan Hamad. Det blir rejält irriterat när Hamad återigen åker på en smäll men nu av Sam Mensiro. Efter att Östersund stångats länge och väl med Hammarby får Björn Paulsen bollen i famnen inne i ÖFKs straffområde och kan på halvvolley sparka in 1–0 hemmalaget.

I andra halvlek sätter Hammarby hård press på Östersund och det kommer en hel del farliga målchanser från det som med lite tur för ÖFK inte resulterar i mål för hemmalaget.

13 minuter in i andra halvlek väljer Ian Burchnall att göra två byten. Brwa Nouri som skadar sig får kliva av för Curtis Edwards, samtidigt som Jamie Hopcutt kliver in istället för Sam Menisro som spelat klart för kvällen.

Kort efter bytena uppstår en märklig situation där Hammarby står och sover i eget straffområde samtidigt som bollen hittar Tesfaldet Tekie. Mittfältaren kan sedan enkelt skjuta in bollen i mål, utan att någon av Hammarbys försvarare kliver upp för att täcka skottet. Nu lossnar det för ÖFK som kort efter avspark gör 1–2 genom numer 93, Saman Ghoddos.

Efter Östersunds två mål ökade ljudvolymen inne i Tele2 Arena då hemmafansen kämpade för att lyfta sitt lag. Efter två byten i Hammarby där bland annat Kennedy Bakircioglu kommer in får hemmalaget mer energi och sliter allt vad de kan för att få in ett kvitteringsmål. Klockan tickade vidare och trots att Hammarby slet både på planen och på läktaren så kom aldrig målet utan Östersund kunde därmed ta med sig viktiga 3 poäng hem till Jämtland.