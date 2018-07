Fyra insläppta mål i hela turneringen - IFK Östersunds guldmålvakt: "Kände att vi kunde vinna"

IFK Östersund 1:s P16-grabbar lottades i samma grupp som tre norska lag; Stjördals-Blink IL, Byneset och Snåsa IL. Och det skulle bli mycket norskt på vägen.

Efter en inledande 8–0-seger mot Snåsa, fick IFK-målvakten Jonathan Ifrén släppa två bollar förbi sig i förlusten mot Stjördals-Blink IL. Förlusten skulle visa sig bli den enda i turneringen.

Man tog sig via en 2–1-seger i den sista gruppspelsmatchen vidare till slutspel som tvåa.

– Det kändes väldigt, väldigt bra i gruppspelet, vilket vi tog med oss in i slutspelet, säger lagets målvakt Jonathan Ifrén och fortsätter:

– Till och med i matchen vi förlorade spelade vi stabilt, vilket vi gjort både före och efteråt också. Då kände vi att vi kunde vinna detta, så vi bara fortsatte.

I slutspelet gick man in med gott mod och utmanövrerade i tur och ordning Orkanger IF, Steinkjer FK, Ope/Frösön och Selbu BK på vägen till finalen. Noterbart är att man bara släppte in ett mål på dessa matcher.

Och även i finalen skulle nollan förbli intakt.

IFK Östersund började matchen lite trevande och lagen kände lite på varandra - det var ju ändå en turneringsseger i potten.

Men ju längre matchen led, desto mer tog Östersundslaget över och man gjorde det till stor del tack vare sin tekniske måltjuv Jakob Johnson. 1–0 kunde Jakob göra genom att dribbla sig in i straffområdet, hoppa över målvakten och placera in bollen i öppet mål.

Charlottenlund SK, som finalmotståndaren hette, öste på för allt vad man var värda men man kom inte riktigt till några farligheter alls mot Östersundarnas täta och positionssäkra försvarsspel.

1–0-skytten Jakob Johnson skulle fördubbla sin målskörd i finalen, då han kunde rulla in tvåan under motståndarmålvakten en bit in i den andra 25-minutaren. Efter detta startade norrmännen ett furiöst kämpande för att nå en reducering.

Men resultatet stod sig matchen ut och förkunnade att IFK Östersund 1 står som vinnare i årets Storsjöcup och man fick kliva upp på scen och motta pokalen av ingen mindre än ÖFK-legendaren Bobo Sollander.

– Hur kändes det inför finalen, kände ni er säkra på segern?, frågade Sollander och räckte fram mikrofonen till lagets kapten som steppat längst fram på scenen och ställt sig bredvid honom.

– Det kändes ganska säkert ändå, vi gick in med bra inställning, svarade han innan spelarna fick höja bucklan i skyn och titulera sig segrare av Storsjöcupen 2018!