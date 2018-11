Franska mästare inledde Orgelveckan som kulminerar i helgen

Sedan några år tillbaka infaller under hösten i kyrkor över hela landet en orgelvecka för att manifestera kyrkorgelns och orgelmusikens betydelse. 2018 har den i Jämtands län koncentrerats till huvudsakligen Stora kyrkan i Östersund med sex konserter under lika många dagar.

Med orgelmusik av gamla mästare och unga exekutörer, med orgelsaga och orgelpub uppmärksammas och framförs orgelmusik varje dag av både lokala och gästande organister, lärare och elever.

Orgelveckan kulminerar under kommande helg med två avslutande hyllningskonserter till fader Bach, 333 år efter mästarens död – många konserter med Bachs musik går därför i år under sifferbeteckningen 333. Då är det gästande Bach-specialisten Ulf Samuelsson som sitter vid orgeln i Stora kyrkan.

Men redan i tisdags var det alltså upptakt till orgelveckan under den uppfordrande rubriken Vive la France! Vid stora orgeln satt Martin Schiffer, tysk till ursprunget, men sedan 2011 kantor och drivande musikalisk kraft i Lits församling. På programmet stod franska mästare från tre århundraden, varav Camille Saint-Saëns med sin flödande produktion fick representera 1900-talet.

I Gamla kyrkan bjöds under onsdagen på orgelsaga för barn med Anette Johansson och Nicklas Strandberg samt på kvällen orgelkonsert i Stora kyrkan med orgelelever från länet – möjligen framtida musiker i våra kyrkor – i verk av Händel och Bach bland andra.

I kväll torsdag bjuder Mirella Sarp, en annan av våra konserterande organister, på ett program i Stora kyrkan betitlat Från Bach till Riverdance, där hon även infogat Alec Templetons Bach goes to town, Prelude and fugue in Swing, som Benny Goodman gjorde till sin. Den kommer att sitta fint på stora kyrkorgeln!

Orgelveckan är definitivt uppiggande i höstmörkret!

Recension // ORGELVECKAN 2018

Vive la France!

Orgelkonsert med Martin Schiffer

(Stora kyrkan Östersund)