Föreningsliv: SPF Seniorerna Östersund

Tidig, sval morgon den 3 augusti äntrade vi bussar från Frösön och Östersund. Vi var 89 stycken med sikte österut till Sandslån och M/S Ådalen III. 52 deltagare kom från Östersund, 23 från Frösön, 7 från Lit och från Odensala kom det 6 personer. Mycket glädjande att vi blev så många.

Ordförande Per Söderberg hade ställt i ordning frågor omkring Ångermanälven som vi fick grunna på medan vi åkte. För att hålla oss vakna, som han sa, så var det en fråga på slutet om hur många kyrkor vi kunde se från bussen mellan Östersund och Sandslån?

Ångermanälven är Sveriges tredje största älv och är 460 km lång. Byarna längs älven har en historia som går tillbaka till stenåldern. I slutet av 1800-talet fick bygderna runt Ångermanälven ett rejält uppsving i samband med att sågverksindustrin etablerade sig. Skogarna längs älven började då avverkas. Med alla biflöden till älven står Ångermanälven för 17 procent av Sveriges vattenkraftsproduktion. I genomsnitt rinner 490 kubikmeter vatten ut i Bottenhavet varje sekund!

I tid kom vi fram till Sandslån och hälsades välkomna ombord medan vi embarkerade M/S Ådalen III.

Fartyget byggdes 1958 vid Jos L. Meyers varv i Papenburg i Tyskland. Fartyget hette då ”Baltrum ” och trafikerade den populära badön Baltrum mellan Nederländerna och Nordtyskland. 1971 kom fartyget till Sverige och döptes om till ”Idefjord”. Hon trafikerade Bohuskusten mellan Strömstad och Halden i Norge.

Hösten 1986 kom fartyget till Ådalen och döptes därtill. På våren lades en romersk trea till för att visa att det var det tredje fartyget med namnet ”Ådalen”.

Vi kastade loss och stävade sakta mot Kramfors Östra där vi lastade lite förnödenheter i form av mat och dryck. Efter mycket köande hade alla ombord fått ta del av alla skärgårdsdelikatesser till lunch.

Nu var vi framme vid den mäktiga Höga kustenbron som reste sig över oss när vi passerade. Den sträcker sig mellan Veda och Hornöberget. Den är 1800 m lång, 180 m över havet med 40 m segelfri höjd. Den är Europas tredje längsta bro och elfte i världen, började byggas 1993 och invigdes 1 december 1997. Spännvidden mellan pylonerna är 1210 m, där vajrar som har en diameter på 60 cm, håller upp bron. Det har gått åt 8500 ton ståltråd för att skapa dessa vajrar.

Därefter vände vi för att segla tillbaka samma väg till Sandslån. De flesta som kunde, var ute på fördäck i solskenet och de ljumma vindarna och såg Frånö och Klockestrand när vi passerade.

När vi debarkerat och klivit in i bussarna återstod endast hemresan. Några hade lyckats i frågesporten och vann böcker av Nicke Sjödin som Per Söderberg förmedlade. Per läste även några stycken ur böckerna, så vi alla fick höra. Vid Ragunda rastplats stannade vi för att få en kopp kaffe innan vi anlände Östersund. Det var som vanligt en trevlig resa med trevliga SPF:are!Sven Adolfsson