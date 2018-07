Föreningsliv: SPF Seniorerna Frösön

Under flera år har föreningen bildat grupper som haft det kaxiga namnet ”Konstvandrarna”. Syftet är att under året besöka konstutställningar, gallerier, konstnärer och konsthantverkare. Som tradition har vi vid vårterminens slut under en dag lämnat stan och gjort besök hos aktörer bosatta utanför kommunens gränser. Så också detta år.

Tre bilar fullastade med entusiastiska ”vandrare” satte kurs mot Hammerdal. Första anhalt var att besöka konstnären Kaj på Höjda i Lorås. Vi fick ett hjärtligt mottagande av konstnären och hans fru där de bor i en idyll med odlingar av bär och grönsaker, buskar och blommor. Livet som odlare hade för övrigt satt sina spår då Kaj tvingades bära höger arm i mitella efter en alltför intensiv insats i grönsakslandet. Men humöret och berättartalangen var det inget fel på.

Vi fick besöka hans härliga ateljé med tavlor och konstverk av äldre och nyare datum. Där fanns motiv med hästar som han menar är en tillbakalagd period. Hans fantastiska kolorit är genomgående i alla verk. Kaj berättade om sin resa genom livet från då han som ung konststudent i Stockholm tvingades övernatta lite varstans då han inte hade fast bostad i början. Han har även stor passion för yxkastning och bågskytte och visade vackra bågar och pilar som placerar honom på elitnivå. Han har en lång meritlista vad gäller utställningar både i in- och utland. Det är alltid lika uppfriskande att träffa positiva människor och Kaj och hans hustru tillhör definitivt den gruppen.

Vårt nästa mål på denna resa var keramiker Mona Båglings krukmakeri i Håxås, Hammerdal. Hon bor vackert till vid Hammerdalssjön där även hennes verkstad och butik finns. Mona visade mycket pedagogiskt hur man förvandlar en lerklump, i detta fall stengods, till förnämliga bruks- eller prydnadsföremål. Hon visade alla stadier med dekor och bränning som slutlig process. Hos henne intog vi dagens delikata lunch. En shoppingrunda i den välfyllda butiken avslutade besöket.

Sista anhalt på dagens utflykt blev hos paret Moss i Sikås, Kate och Magni med ursprung i Australien respektive Småland. Man kan undra hur de kan komma på tanken att flytta till denna ort på jorden. Här har de i alla fall hittat en plats där deras kreativitet har fått utrymme. De arbetar båda med bildkonst och då i första hand olja som uttrycksmedel. Magni arbetade för tillfället med material som ska ingå i en utställning i Danmark och sedan Paris. Vi fick se delar av det och kunde konstatera att hans formspråk var väsentlig annorlunda än vi tidigare hade sett.

Paret ingår i ett samarbetsprojekt med flera konstnärer från in- och utland. För närvarande var två konstnärer i aktivitet varav den ena arbetade med en installation där det bland annat ingick tegelskärvor från Vålbackens tegelbruk.

Dagens upplevelser kunde sammanfattas som innehållsrik på intryck och med insikt om att konstens uttryck är mycket olika.

Eli Widmark