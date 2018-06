Föreningsliv: SPF Seniorerna Frösön

SPF Seniorerna Frösön gjorde en utflykt till Norderön den 30 maj. Solen sken från en klarblå himmel denna vackra majdag då ett 40-tal medlemmar i SPF Seniorerna Frösön och några medföljare samlades för samåkning till dagens utflykt till Norderön.

Vårt första stopp var Norderöns 1100-tals kyrka där byns nestor Björn Frisk mötte upp. Efter att ordförande Majvor Enström hälsat välkommen till dagens utflykt överlämnades ordet till Björn som berättade med stor kännedom och på ett mycket intressant sätt om kyrkans historia varvat med händelser på ön som format dess historia. Det framkom att öns medborgare inte sällan trotsat överheten och tagit saken i egna händer. Kyrkan som uppfördes år 1170 var i sitt uruppförande en mörk lokal med tjocka väggar vilket tydligt syns i de djupa nischerna till de fönster som olovligt tillkom under 1700-talet. Kyrkan har en lång historia som härrör sig från tiden då de som inte låtit kristna sig fick händer eller huvuden avhuggna. Under årens lopp då kyrkan genomgått restaurering har fyndplatser som exempelvis gravplats under golvet upptäckts. Kyrkans mäktiga altarställning har en egen historia med den strapatsfulla båtresan från Brunflo.

Ordförande tackade Björn för den mycket väl genom förda guidningen i kyrkans och öns historia och inbjöd till den vårlunch på Tivars gård som var utflyktens nästa anhalt. Efter 2 km bilfärd var vi framme och möttes av den trevliga personalen som dukat upp för oss på glasverandan, en helt fantastisk inramning för vårlunchen. Det var ett glatt gäng som intog verandan där personalen hälsade välkommen och informerade om dagens meny som tillfredsställde både kött - och fiskälskare . Gårdens ostar fanns också att provsmaka. Maten intogs under mycket samtal och trevlig gemenskap. Efter avslutad lunch gick färden hemåt.

Nu väntar sommaruppehållet men inte helt, då kulturarrangemang (vandringar och kulturresa) kommer att anordnas under juni. Nästa stora medlemsaktivitet är en båtresa med Ådalen lll den 3 augusti som arrangeras tillsammans med SPF Seniorerna Östersund.

Ett tack till medlemmarna från styrelsen i SPF Seniorerna Frösön för trevligt umgänge och välkommen till höstens intressanta program! Vi önskar er alla en skön sommar!

Eli Widmark