Föreningsliv: SPF Seniorerna Brunflobygden

Onsdagen den 22 augusti var det surströmmingsfest i Mariagården i Marieby.

Många av föreningens medlemmar med vänner och bekanta hade hörsammat inbjudan. Medan vi samlades och satte oss till bords spelade och sjöng Sören Johansson och Sonja Lindgren välkända melodier.

Som alltid under många år serverade Ingvor Sahlin och Astrid Fryklund god strömming på enrisbädd och med sedvanliga tillbehör. Vi lät oss väl smaka och när vi var mätta och glada var vi redo för allsång. Torsten Nilsson skrev ”Surströmmingsvisa” på jamska redan 1951 till melodin Vårvindar friska. Den försökte vi oss på och sedan följdes den av Surströmmingens lovsång till melodin Sjösala vals. Efter dessa sånger var vi uppvärmda och fortsatte med allsång på mera lättsjungna melodier.

Vår distriktsordförande Anders Granbom informerade bland annat om förhandlingarna med Länstrafikens styrelse om villkoren för seniorkortet. Bindningstiden för kortet kortas nu, för att gälla under en försöksperiod på tre månader. Återstår att se om det blir någon förlängning.

Senare serverades kaffe med kaka och Sören och Sonja fortsatte med underhållningen och som slutmelodi framförde Sonja All of me.

Ulla-Britt From läste några riktigt roliga, dråpliga historier ur Torstens insamlade tidningsurklipp.

Innan dagen avslutades förrättade Stellan Hansson och Håkan Bylsäter dragning av dagens lotterivinster. Många åkte sedan hem nöjd med sitt val från vinstbordet.

Eva Söderström