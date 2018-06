Föreningsliv: SPF Östersund

Den 31 maj åkte 51 medlemmar på bussresa över tre broar i Storsjön.

Vice ordförande Martin Rolén berättade att fram till 1981 fanns det en bro i Storsjön och det var Frösöbron. Trafikfärjor fanns vid Sannsundet, Vallsundet och Rödösundet.

År 1934 gjordes första arbetsplanen för Vallsundet. I över 60 år hade Vallsundsbrons läge diskuterats. Första spadtaget togs, efter stor pådrivning av kommunalrådet Per Söderberg, 8 februari 1996 och invigningen skedde 16 september 1998. Bron är 1508 meter och lilla bron 130 meter samt 18 meter segelfri höjd. Vallsundsbron är Sveriges sjunde längsta bro. 274 lampor finns utefter bron.

Byggandet på ”annersia” har varit omfattande efter beslutet om bron togs och färdigställdes. Den senaste aktuella mätningen (2016) visar på 5450 fordon per medeldygn vilket innebär nära 2 miljoner fordon/år. När bron i september fyller 20 år så har nära 40 miljoner fordon passerat bron.

Färden fortsatte via Hara till bro nummer två, som var Sannsundsbron. Sannsundsbron var också en bro som diskuterades under många år. Bron är 1325 meter och blev klar 1981. De senaste siffrorna gällande antal dygnsfordon uppgår till 1436 vilket innebär cirkaa 524 000 per år. Under normala vintrar finns det en isväg mellan Sunne och Vällviken som avlastar stora delar av trafiken över bron. Sannsundsbron kommer på plats nio i längd i Sverige.

Vi anlände efter bron vårt mål vid Glamusikcafeet i Kövra. Där serverades vi god tunnbrödsstut, kaffe och kaka. Eftersom vi var på ett musikcafé så hördes durspelstoner plötsligt från altanen. Det var två resenärer som överraskade de övriga med sina talanger. De blev några låtar till, även med komp på zittra.

Resan fortsatte med målet Arvesund. Under resan njöt vi av det vackra landskapet i Jämtland och det fina vädret. Efter sopplunchen så berättade vår guide Örjan Bergkvist om Arvesunds museums tillkomst med invigning 2004. Det var Sten Rentzhog som hjälpte Örjan med uppbyggnaden. Örjan hade frågat Sten om han ville ta emot de stora maskinerna till Jamtli, men fick svaret att det inte fanns plats, men att Örjan borde starta museum i Arvesund.

Nu finns här på plats en av Norrlands största tekniska museum. Ett mycket intressant museum med stora ångmaskiner och bland annat en ångbåt, S/S Östersund från 1874. Hon är 18 meter lång, har 120 hästkrafter och renoverades mellan 1982-1989 då hon invigdes igen. Hon har fått en efterföljare, Hebe från Rönnefors. Hebe skall tjänstgöra som skolfartyg för ångmaskinister!

Föreningen Arvemuseet har två anställda och 600 medlemmar där vem som helst kan bli medlem. De tänker utvidga området med ställplatser för husbilar och centralanläggning för turister. Öppethållande från midsommar varje år.

Sedan vände vi kosan hemåt och över vår sista bro, Rödöbron! Färja över Rödösundet har funnits sedan 1600-talet. Brodebatten är 200 år gammal. Rödöbron är en 677 meter lång bro över Rödösund som förbinder Frösön med fastlandet på Rödön. Bron invigdes 1993 och finansierades av staten samt näringslivet i närområdet. Förutom statens insats var finansiärerna bland andra Föreningssparbanken, Camfore AB, Persson invest, Å.R.E. AB, Krokom, Åre och Östersunds kommuner. Bolaget Rödöbron AB bildades. Rödöbron blev avgiftsbelagd, den första i Sverige i modern tid för finansieringens skull.

Den 1 januari 1999 togs ett regeringsbeslut om att avgiften skulle slopas! Bron har gjort mest nytta för turismen genom att resvägen till Åre minskat. Trafikmängden enligt senaste uppgifter (2015) uppgår till 1790 medeldygnsfordon vilket betyder cirka 653 000 fordon per år.

Sven Adolfsson