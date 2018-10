Föreningsliv: SKPF Pensionärerna Avd 30 Jämtland

En vacker höstdag var det så dags igen för SKPF Pensionärernas trivselträff, tisdag den 9 oktober. Ordförande Britt Wikman hälsade cirka 80 medlemmar hjärtligt välkomna, gamla som nya. Ett extra välkommen till 3-4 nya som kom denna eftermiddag.

Britt hälsade sen sjukgymnast Torbjörn Höglund välkommen. Vi fick utdelat lite bra material som Torbjörn gick igenom med oss, samtidigt fick vi göra dom rörelser som är bra för oss att göra med regelbundenhet. Även tips på hur dom kan utföras om man behöver utföra sitt program sittande.

Socialstyrelsen rekommenderar att vi ska röra på oss 30 minuter per dag eller 150 minuter per vecka. Gärna så att man får upp lite puls. Styrketräning rekommenderas vi att utföra två gånger per vecka, behöver inte ske på gym utan vi tar vad vi har att tillgå hemma. Det viktiga är att vi rör på oss regelbundet. Upp och gå ett litet varv varje timma. Britt tackade Torbjörn för en mycket bra och intressant information. Som tack fick han en blomstercheck.

Som alltid så blir vi kaffesugna, och då serveras det goda smörgåsar, gott kaffe och te. På sorlet så hördes det vara trivsamt med mycket prat och skratt.

För kvällens musikunderhållning svarade den, från bland annat Radio Jämtland, kände Åke Jonsson, som inledde sitt program med Jämtlandssången och fortsatte med ett knippe för oss kända låtar. Vi fick höra Mary Lou, på svenska, Min Gitarr, som ursprungligen var Lapp Lisas Guldgrävarsång, fick vi veta. Vidare spelade Åke Små nära ting som Ture Nerman gjort texten till, Mats Paulssons Septemberbarn, den skrev han till sin son som föddes en dag i denna månad, och Visa vid vindens ängar. Vi fick ta del av Beatles, Elvis-låtar och så klart Karin Hemmingssons Kan man älska nån på avstånd, den som blev en hit med Christer Sjögren. Vi fick också ta del av berättelsen om dess tillkomst. Povel Ramels Underbart är kort, Månskenspromenad och Jämtland kära Jämtland blev kvällens avslutande låtar. Detta kan vi kalla "gott och blandat". Britt tackade Åke för en härlig och bra underhållning.

Kvällens lotteri bestod av presentkort, inträdesbiljetter och god choklad. Tack till Maggan och Agneta som fixar så bra lotterier åt oss.

Därefter tackade Britt alla som kommit denna kväll och hälsade alla välkomna åter till nästa möte, som är budgetmöte, den 13 november.

Britt Wikman