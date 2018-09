Föreningsliv: PRO Lugnvik

Trivselträffen med PRO Lugnvik torsdagen den 20 september lockade 26 deltagare.

Ordförande Lillemor Brandum hälsade alla varmt välkomna och överlämnade ordet till dagens gäst.

Toivo Comén, född Kolomainen, berättade om Ingermanland och hur dess invånare påverkats av de olika krigen alltsedan 1600-talet.

Ingermanland var ett område ungefär stort som Västergötland som låg längst in i Finska viken, cirka 5 mil söder om Sankt Petersburg. Detta lilla land har varit av intresse för flera andra länder. Bland annat har det tillhört Sverige i cirka 100 år. Det var under stormaktstiden på 1600-talet då även Finland tillhörde Sverige. De flesta ingermanländare är finsktalande beroende på att många finländare flyttade in när ursprungsbefolkningen flydde till Ryssland.

1721 tillföll Ingermanland Ryssland och vid revolutionen 1917 införde Stalin kollektiviseringen vilket medförde att ingermanländarna fick många odds emot sig. De var frikyrkliga och blev ansedda som regimfientliga. 1937 avrättades cirka 40 000 personer varav cirka 13 000 ingermanländare.

Under andra världskriget, 1941, hamnade Ingermanland mitt i striderna mellan Tyskland och Ryssland vid belägringen av Leningrad (dåvarande namn på St Petersburg).

1942 tillät tyskarna att man fick lämna området och då startade familjen Kolomainens resa mot friheten. Via Estland och Finland hamnade de så småningom i Sverige där de flesta samlades runt Borås.

Toivo berättade målande om många av sina anfäders skiftande öden, somliga tragiska men också somliga lyckliga. Sedan berättade han hur det kommer sig att han hamnade här i Jämtland, där han träffade sin fru Eivor och har bott sedan 1967.

Han talade också om de resor han anordnar till St Petersburg och trakterna runt hans födelseby. Han berättade också om tillblivelsen av sin bok ”Från Ingermanland till Jämtland” och den fanns också med till försäljning.

Efter denna intressanta berättelse serverades kaffe, te och en god smörgås och möjlighet för frågor och umgänge gavs.

Elsy Johansson