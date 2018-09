Föreningsliv: PRO Frostviken

PRO Frostvikens resa den 11 augusti gick från Gäddede till Bakvattnet, vidare till Glösa, Ytterån och hem igen.

Resan startade från Gäddede i arla morgonstund med vår mycket uppskattade chaufför Tomas. Ganska lugnt i bussen från start.

Första besöket gjordes hos Rut Magnusson på Fjällbjörken design i Bakvattnet. Rut var tidigare lågstadielärare, men sadlade om till konsthantverkare. Det är en fantastisk mängd olika hantverk hon sysslar med. Hon har stora vävprojekt, är textilkonstnär och även keramiker!

Rut är också starkt engagerad i Föreningen Blomsterleden på Ansättenfjället, där hon guidar. Dessa blomstervandringar har Curt Lofterud, som växtexpert, varit initiativtagare till och guidat själv i många år. Nu tar Älgriket i Glösa all hans tid.

Rut har tillsammans med Hans Tingman gjort en fin liten, mycket användbar miniflora över våra fjällväxter. I hennes utställningslada fick vi tak över huvudet under intag av vår medhavda lunch innan resan gick vidare, just till Curt Lofteruds Älgrike i Glösa.

Här mötte Curt Lofterud, skaparen av detta älgrike, som presenterade sig och berättade lite om vad som skulle ske under besöket.

Promenad ner till de 6000 år gamla hällristningarna. Svårt att ta in att de är så gamla. Vart femte år behövde de målas i, för att man ska kunna se dem, berättade Curt.

Vi samlades i Glösahallen, en utställningslada, där Curt berättade om älgklanens tankar och tro under stenåldern. Över oss svävade schamanen som hjälpte folket när livet var svårt och då rådfrågade älgens ”rådare”. Han berättade livligt, gick ner på knä under berättandets gång. Han blir 90 år i höst, är still going strong och värd all beundran!

Inne i Älgklanens viste åt vi en Älgrörestut till kaffet. Sedan tog Allan Borgsten över. Inför våra ögon förvandlades han smidigt till jägare Räv. Engagerat, ivrigt och med stor skådespelarförmåga ledde han in oss i stenålderns och älgjägarnas liv, jakter, verktyg och vapen .

På väg tillbaka gick vi förbi en tidslinje med viktiga årtal från istiden till våra dagar.

Nästa besök på vår resa var Mus-Olles i Ytterån. Här strövade vi runt och blev förstummade. Hur kan en människa under sin livstid samla allt detta?

Sista anhalten blev på Berliner Schnizelstuga och en god måltid före den långa resan hem, under vilken vi fick gnugga geniknölarna med tipsfrågor om naturen och världen.

Gunnel Fredriksson