Föreningsliv: Glaukomföreningen J/H och Synskadades Riksförbund, Jämtland

Internationella ögondagen uppmärksammades den 11 oktober i Hörsalen, Östersunds sjukhus.

Glaukomföreningen Jämtland/Härjedalen och Synskadades Riksförbund, Jämtlands län, erbjöd denna dag allmänheten att ta del av problem och möjligheter för personer med synnedsättning.

Dagen inleddes med att syncentralen informerade och visade synhjälpmedel. Syncentralen arbetar över hela länet. Uppgiften för syncentralen är att ge personer med synnedsättning förutsättning till ett självständigt liv med god delaktighet i samhället. De arbetar även med rehabilitering och habilitering för personer med synnedsättning. Alla kontakter med syncentralen föregås av remiss från ögonläkare. Det var en informativ och bra redovisning vad syncentralen gör.

Efter syncentralen var det dags för Sonny Hoffman och hans ledarhund. Sonny berättade hur det är att ha en ledarhund.

När ledarhunden har på sig sin vita sele, är den i arbete, och det är mycket viktigt att inte störa hunden, genom att prata med den, klappa den eller liknande.

Som seende kan man vara behjälplig med att plocka upp glasbitar från marken, för att undvika skador på tassar.

Framförandet åskådliggjorde hur viktig ledarhunden är för den som har en ledarhund.

Sonnys redogörelse för hur det är att leva med en synskada, och få hjälp i vardagen av en ledarhund, var mycket intressant att få ta del av.

Efter lunch var det dags för Krister Inde, internationellt verksam synpedagog. Han har gett ut flera böcker, översatta även till andra språk. Hans tema för dagen: Se dåligt-Må bra.

På ett mycket inspirerande och underhållande sätt redogjorde han för sin uppfattning, om hur man skall ta sig an problem i vardagen, trots en synskada.

Spänningar i nacke, axlar är ofta ett känt problem hos personer med en synskada. Krister Inde efterlyste möjlighet till behandling hos sjukgymnast/fysioterapeut.

Därefter berättade Irene Hedin, My Schedin och Per Nord hur livet och tillvaron fungerar trots en synnedsättning. Berättelserna var givande och tänkvärda.

Dagen avslutades med fika, och under dagen hade insamling av begagnade glasögon gjorts, som skall skickas vidare till behövande, via ”Vision for All”.

Ylva Hellström

Christina Österberg