Föreningsliv: Centerns ceniorgrupp

Den 16 september är det 20 år sedan Vallsundsbron invigdes. Redan den 26 augusti ordnade Centerns Ceniorgrupp en bussresa över tre broar som Centerpartiet haft en stor roll i förverkligandet.

Sannsundsbron invigdes 1981 och där hade Nils G Åsling en stor roll då den bron var ett av två objekt som togs ut för särskilda satsningar för att stärka stålindustrin. Senaste siffrorna om trafikmängden visar att det är 1 436 dygnsfordon = cirka 524 000 fordon under 1 år.

Rödöbron, som invigdes 1993, kunde byggas genom att Nils G Åsling såg till att det blev möjligt att finansiera broprojekt genom viss privat finansiering och broavgifter. Eftersom det inte sedan följdes av flera projekt med avgifter så togs avgifterna bort från och med 1/1 1999. Senaste uppgifterna visar på en trafikmängd på 1 790 medeldygnsfordon = cirka 653 000 fordon/år.

Vallsundsbron, som kom sist av de tre broarna, är den bro som har högst trafikvolym. Senaste siffrorna visar en trafikvolym på 5 650 fordon per medeldygn vilket innebär nära 2 miljoner fordon/år.

Torsten Nilsson, Öd och Håkan Rasteby, Rasten, kunde berätta om hur man jobbade för att förverkliga Vallsundsbron. Efter många hårda ord vid ett centermöte i Vålbacken i april 1989 tog arbetet fart. I oktober det året tillträdde dagens ledare för ceniorgruppen, Per Söderberg, ledarrollen för Centerpartiet i rådhuset. Centerns brogrupp bildades och efter ett intensivt arbete kunde första spadtaget tas den 8 februari 1996.

Under Ceniorgruppens resa berättade Per Söderberg om många intressanta händelser fram till förverkligandet av Vallsundsbron. Uppgörelsen mellan Olof Johansson, Börje Hörnlund, och Per Ola Eriksson, samtliga C, och Göran Persson (S) räddade kvar pengarna till Vallsundsbron 1995 då stora sparåtgärder genomfördes.

Argument från en del andra partiers politiker om att, ”bron förstör utsikten mot fjällen” och ”bron förstör Frösöns sista strand”, har visat sig vara helt ogrundade påståenden.

Med på Ceniorgruppens resa fanns bland annat riksdagsledamoten Per Åsling, samt före detta riksdagsledamöterna Håkan Larsson och Erik A Egervärn med.

Även dagens centerledare i Östersunds rådhus, Bosse Svensson deltog i den fyra timmar långa bussturen som även innehöll fika på Gla´musikkaféet i Kövra.