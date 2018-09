Föreningsliv: Bräcke S-seniorer

Bräcke S-seniorer inbjöd till öppet möte den 4 september på Sidsjö bystuga. Ämnet för dagen var äldrefrågor. Dagens gäster var Margareta Winberg, Elisabeth Sandler, Jörgen Persson och Barbro Norberg.

Seniorernas ordförande Björn Jonsson hälsade alla välkomna och överlämnade ordet till Elisabeth Sandler. Hon hade arbetat som socionom och psykoterapeut i Stockholm till sin pensionering då hon flyttade hem till Orrviken. Vad händer med oss när vi blir äldre? Hur syns det? Jo syn och hörsel tryter, orken också, men man känner sig inte gammal. Materiellt har man det bra i de flesta fall, men hur mår själen? Man har en stor rikedom av erfarenhet och visdom som kanske borde tas till vara. Många kan känna ensamhet och behöva en plats i ett sammanhang, känna sig behövda. Man behöver närhet och slippa känna sig ledsna över att inte finna detta. Vad gör vi med alla våra upplevelser och vad kunde jag gjort annorlunda, det är tankar som kommer i ensamheten. Med sin 80-åriga erfarenhet av livet och kunskaper gav hon deltagarna många aha-tankar och värdefulla idéer om vad som händer i människan i takt med åldern.

Margareta Winberg berättade om pensionssystemets för- och nackdelar. Systemet behöver pengar, det finns många fattigpensionärer i dag, som bara har garantipension. Man har inte råd att unna sig något extra och många skulle behöva rusta sina tänder. Tandvårdsreformen är under utredning där man utreder om tänderna tillhör kroppen. Är man 85 år eller äldre betalar man ingen sjukvårdsavgift. Statens bidrag till kommunernas äldreomsorg höjs med den nuvarande regeringens löften. Vissa tjänster omfattas inte av biståndshandläggares beslut, antalet platser på särskilda boenden har minskats. Behovet av seniorboenden har ökat och olika tillämpningar på dessa har planerats och tillkommit. Regionen prioriterar hälsocentralerna framför sjukhuset. Man skall korta köerna och planerar för mobila team. Antalet hälsorum ute i bygderna kommer att öka, där har man själv möjligheten att kolla enklare prover.

Jörgen Persson, Bräckes nya kommunalråd, fick under sommaren börja sitt uppdrag i hetluften med att leda kommunens arbete med skogsbränderna. Ryktet om att den viktiga Träffpunkten på Gimsätra, Bräckes äldreboende, skulle upphöra efter jul har orsakat en proteststorm bland de pensionärer som ser det som sitt enda sätt att träffa sina vänner. Dessa pensionärer hade under några dagar samlat in över hundra namn i protest. Listorna överlämnades till kommunalrådet som var helt ovetande om ärendet som var ett tjänstemannabeslut. Anledningen till borttagandet av mötesplatsen var att det inte finns liknande platser i Gällö och Kälarne. Nu utlovades att antalet mötesplatser skall bli fler och han påtalade vikten av dessa.

I Bräcke kommun har små särskilda boenden lagts ner. Detta beror på att stora boenden haft lediga platser och små boenden är mycket dyrare per boende. Jörgen påpekade att statens bidrag till äldreomsorgen är mycket viktig för kommunen och man känner en stor oro på arbetsplatserna om den minskas efter valet. Där lovade Barbro Norberg att tillsammans med Jörgen Persson göra allt för att Bräcke ska få en bra äldreomsorg de närmaste åren.

Mötet surrade av frågor och svar under den traditionsenliga kaffestunden som följde, med hembakat bröd och kokkaffe. Alla närvarande hade vid ankomsten fått en lott som det utlottades böcker och väskor på. Deltagarna kunde lämna mötet fulla av tillförsikt och nya kunskaper inför stundande åldrande och valvakan på söndag.

Barbro Toresson