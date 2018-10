Föreningsliv: Anhörigföreningen Paraplyet

En färgstark start av höstens aktiviteter blev det när medlemmarna i anhörigföreningen Paraplyet inbjöds till afternoon tea på Prästgatan 58. Det bjöds på afternoon tea, med ett bord fyllt med många läckerheter, när Anhörigföreningen Paraplyet startade höstens aktiviteter.

Ordförande Dagny Andersson hälsade välkommen genom att ge en historisk tillbakablick på detta klassiskt engelska afternoon tea.

– I början av 1800-talet, när dagens måltider endast var två, var det vanligt att man började känna sig sugen på något litet under eftermiddagen. Detta upplevde Anna, den sjunde hertiginnan av Bedford, som ett så stort problem att hon började dricka en kopp te och äta en mindre smörgås eller en bit tårta sent på eftermiddagen. När hon sedan började bjuda in sina vänner på afternoon tea blev det snabbt en trend som spred sig genom samhället.

För de lägre samhällsklasserna blev afternoon tea populärt efter den industriella revolutionen där arbetarna kom hem efter en lång arbetsdag och förväntade sig något varmt och närande.

Vi kan se idag att eftermiddagste har blivit ett populärt sätt att ordna föreningsträffar. Vi i Paraplyet bestämde redan i februari att vi skulle ordna en medlemsträff med Afternoon tea-tema!

23 personer kom denna vackra, varma hösteftermiddag. Vi kvinnor i styrelsen gillar att planera och fixa. Det blev ett bord med både sött och salt. Ostar, marmelader, scones, hembakad kavring, kex enligt Ernst, pannacotta, tunnbrödsrullar, muffins med rosa topping, nötkakor, oliver och frukt. Som pricken över i:et kom en medlem med en stor burk rullrån. Denna speciella, vackra kaka som är festkrus och som bakas av ett fåtal idag!

Bordet blev höstligt vackert. Dekorerad med blad som, denna ljuvliga höst, ligger som en färgpalett i våra parker och gräsmattor.

Till extra förnöjelse hade vi inbjudit Bengt Engström att sjunga för oss. Han kom med sin gitarr och sjöng bland annat Dan Andersson och Allan Edvall. Dan Andersson, född i Grangärde och Allan Edvall, född i Hissmofors. Båda skrev texter som är tänkvärda, finurliga, burleska och vackra!

Kommande aktiviteter blir förjulsfest med middag. I samverkan med Estrad Norr, julmusik med Qvintett Noel tisdagen den 20 november. Torsdagen den 22 november blir det berättande, musik och sång med Anders Silverdal.

Eivor Comén