En snygg uppvisning i hur den amerikanska södern låter

Levi Parham och bandet har befunnit sig på svenska vägar i ungefär två veckor när de kliver upp på Jazzkökets scen. Kanske beror det på att "gratis är gott" eller så har ryktet om den gänglige bluesrockaren från Oklahoma nått Östersund – det är nämligen knökfullt i lokalen och kö utanför.

Oavsett om publiken hade hört Levi Parham eller inte innan den sena lördagskvällen är det svårt att tänka sig att någon lämnade Jazzköket besviken.

Levi Parham kommer från de södra delarna av Oklahoma, nära gränsen till Texas, och pratar med bred sydstatsaccent. Senaste skivan "It's all good", som släpptes i år, är inspelad i legendariska Famestudion i Muscle Shoals, Alabama, där mycket av den stora amerikanska – och för den delen även europeiska - musikskatten har uppstått.

Hans ursprung färgar av sig i musiken, som är en smakfull blandning av soul, rock och country med en tung bluesbotten.

Allra bäst är countrygungiga "My finest hour" och "Kiss me in the morning" från senaste skivan. Där får hela bandet, som till den här Sverigeturnén har förstärkts av pianisten Rasmus Fors från Sundsvallsbandet Jetbone – som har besökt Östersund vid två tillfällen – briljera rejält.

– Jag tänker stjäla honom och ta med mig honom hem, säger Levi Parham om nämnde Rasmus Fors.

Det är lätt att förstå honom.

Föregångaren till "It's all good" heter "These american blues", vilket är en väldigt passande titel när det gäller Levi Parham. Det är blues, men det har också tydliga spår av allt annat som är så smakfullt med amerikansk musik.

Ett av de bästa spåren från den skivan "Steal me" skrev han medan han sjöng en annan låt – bara en sådan sak.