En helg fylld av livemusik – punkreunion, countrysöndag, latino och hippierock

Det finns ett klipp på Youtube där punklegenderna Shit kids spelar på Jamtlis utomhusscen 1980. Ljud och bild är blurriga. ”Kom fram hit!” ropar den energiske sångaren Anders Näslund till publiken, vill ha röj framför scenen. Lördag kväll blir det verklighet igen när Shit kids återförenas, fast risk för regn gör att arrangemanget flyttar inomhus på Jamtli.

Samma kväll återförenas också Skallarna, som LT tidigare har berättat. Bandet bildades 1981 av strömsundare och östersundare i exil. Frontman i Skallarna var Thomas Kuhnke, uppvuxen i Strömsund, som avled i cancer för 15 år sedan. Hans bror, skådespelaren Johannes Bah Kuhnke (känd bland annat från Ruben Östlunds ”Turist”), tar i stället rollen som sångare.

På scen står också bandet Alexander Ensam (senare Clubland) som bildades 1982 och var en del av new wave-scenen. Dessutom uppträder konstellationen Broka, speciellt sammansatt för kvällen, som består av rutinerade lokala musikerna Mia Kempff, Erica Skogen, Tove Thofelt och Anna Nyström. Mia Kempff har bland mycket annat tävlat i Melodifestivalen 1982 med gruppen Chattanooga och ”Hallå hela pressen”. Erica Skogen och Anna Nyström spelade på 90-talet i bandet Soap. Tove Thofelt leder integrationskören Rockin' Pots. Spelar gör även Andras ungar som var aktiva till början av 2000-talet innan Jens Gustavson gick vidare som soloartist. Peter Kagerland, som skrivit boken Punklyrik 1977-1982” föreläser. Kvällen utgör final på Jamtlis utställning om länets musikliv och innehåller också representanter för den yngre musikergenerationen: Running Cooper, Velvet Insane och Erik Wennergren. Konferencier är Marcus Noterius.

Fredag kväll öppnar Joelmässan den första av två festkvällar i Hammerdal. På scenen står hippierockarna Peace Conspiracy, ett band som bildades så sent som i fjol, men har flera namnkunniga medlemmar som sångerskan Meya (It’s all about the money” och Conny Bloom (Electric Boys). Lördagen bjuder på scenshowen "Eddie Meduza lever" och Mickeys som spelar upp till dans.

Som LT tidigare berättat arrangerar zumbainstruktören Carlos Lievano Color festival lördag eftermiddag i Badhusparken i Östersund. På scen: Linda Pira, De vet du, Nico Rengifo, Fama 5 och The Backbeat Conspiracy, DJ Christian, Dancehall och Carlos Lievano själv.

Söndag kväll gör Popgeni ett av sina sista arrangemang – någonsin. Det är dags för minifestivalen Country Sunday med Zephaniah O'Hora och hans band The 18 Wheelers som ses som en av de främsta traditionsbärarna för den klassiska countryn. Dylan LeBlanc har kallats First Aid Kit-generationens egen Townes van Zandt och kommer med sitt band The Pollies. Phoebe Hunt spelar fiol och amerikansk folkmusik kryddad med indisk och romsk musik. Popgeni har för vana att ha ett lokalt förband, men den här gången blir det en lokal huvudakt i Ellen Sundberg som för åttonde gången spelar på ett popgeniarrangemang sedan november 2012 – en period som också inneburit en rejäl resa för Ellen Sundberg som artist. ”Vi är så lyckliga över att Ellen accepterade att spela ännu en gång, och för oss en sista gång, innan vi slutar.” skriver arrangörerna i en kommentar. Allt äger rum på Verket.

