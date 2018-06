Emilia Leo tog en snygg dubbel och fixade jämtländskt kramkalas i vinnarcirkeln: "Det här tar tid att smälta"

– Helt sanslöst. Det är fantastiskt att få vinna här och nu, jublade en av ägarna Håkan Andersson, Brunflo, som kramade både kusk, tränare Oscar Berglund och skötaren Kalle Alander.

Ännu gladare var hästens andre delägare Magnus Öst från Lit. Han formligen flög fram i vinnarcirkeln och tog allt och alla i famn.

– Vi hade all otur i världen på Solvalla för två veckor sedan. Nu vände det och hästen går verkligen ända in i mål. Det här var min travkarriärs främsta triumf så här långt, menade Oscar Berglund med några minuters distans.

På stallbacken stod dessförinnan hans morfar Kalle Alander och såg loppet. Eller rättare. Han tittade ibland och ibland inte. När det ändå gick vägen och Hope And Dreams spurtat ner allt motstånd sista biten hissade han frugan Eva högt upp i luften.

– Jag har väl aldrig kunnat tro att en häst skulle kunna framkalla sådana känslor inombords på mig, säger den forne stentuffe ishockeybacken.

– Men hon är en riktig kompis, fortsatte Kalle glatt och öste berföm över Hope And Dreams..

Triumfen i Wångens Stora Lärlingspris hade ändå inte kunnat bärgats förutan kusken Emilia Leo från Gävle.

Hon vann med en häst åt Oscar Berglund på fredagen. Följde upp med ett andrapris i travritten monté med Berglunds Orlando Triss i lördagens första lopp. Så kom vinsten med Hope And Dreams och av bara farten vann Emilia även med eget ägda hästen Sign Me Up i nästa V75-avdelning.

– Jag har medgång, inte tu tal om det, men det handlar också om att få köra bra hästar. Oscar Berglund tränar just bra hästar, säger hon.

När Hope And Dreams var ute i V75-finalen på Solvalla under elitloppshelgen blev det stopp när hästen hamnade bakom en trött häst. Tredjepriset då var ändå en bra tröst och 62 500 kronor till stallet.

Nu kom Oscar Berglund tillbaks efter den sista värmningen och gjorde tummen upp:

– Hon har aldrig känts bättre, sa han hoppfullt.

Allt hade sen kunnat gå helt åt fanders när Hope And Dreams hamnade bakom en galopperande häst kort efter start.

– Men marginalerna var på vår sida. Vi fick fjärde par ytter och när jag gav henne marschorder svarade hon med att hålla farten ända in i mål. Hon är en hedershäst, betygsatte en uppspelt Emilia Leo efteråt.

Sen vann hon alltså omgående igen, nu med Sign Me Up Too, som hon dessutom är med och deläger.

– Jag fick ett perfekt lopp. Kunde gå med i ryggar och avgöra sista 500 metrarna. Det mesta stämmer just nu, menade Emilia som samtidigt sa att, "det här tar lite tid att smälta".