Debatt: Varför gå över ån efter vatten i Bräcke kommun?

Om ni ger ert förtroende till oss i Jämtlands Väl Bräcke i höstens val till kommunfullmäktige i Bräcke kommun, så har vi några vallöften som vi vill driva igenom. Ett av dem är att Bräcke kommun ska bli mer självförsörjande, vi borde kunna få igång mer förädling av våra naturresurser. Och får vi igång en förädling, så ska Bräcke kommun upphandla allt som går inom Bräcke kommun. Varför ska vi gå över ån efter vatten?

Vi kommer också se till att det utbildas badvakter för att kunna hålla badhusen öppna, vi vill förebygga drunkningsolyckor. I all offentlig upphandling ska socialt ansvarstagande väga tungt, de företag som skattar i Bräcke kommun ska ges fördelar. Vi vill ha kvar varje skattekrona i Bräcke kommun. Inom vård skola och omsorg ska det anställas fler, vi tror inte på löpandebandprincipen när det gäller levande personer. Vi tror också på vårdhundar och dess goda inverkan på de äldre, så därför kommer vi att utvidga den verksamheten.

Vid anställningar inom Bräcke kommun skall kompetens gå före släktskap och kompiskorruption, vi vill inte ha “klia min rygg, så kliar jag din”-mentalitet. Kommunikationer inom kommunen ska fungera, man ska kunna åka kollektiv till och från arbetet. Alla invånare i Bräcke kommun ska känna trygghet i och kring brand, säkerhet och snabb läkarvård.

Vi kommer inte att använda den “urbana normen “, vi kommer att inrätta “byvärn”. Till exempel i byarna Kälen, Våle, Rissna, Nyhem, Sörbygden och Hällesjö bildas “byvärn”, de påbörjar räddning av liv och egendom i väntan på räddningstjänst och polis.

Vi i Jämtlands Väl Bräcke tror på härproduktion inom all verksamhet, vi tror på Bräcke kommuns invånare och anser att kommunledningen ska ge service till invånarna. Tjänstemän och politiker ska arbeta för utveckling, inte avveckling.

Lite tråkig statistik här på slutet, för att visa att vi borde kunna komma upp i företagande, och på så vis öka skatteintäkterna. Bräcke kommun brukar oftast jämföras med Blekinge i fråga om storlek, och de är i stort sett lika stort till ytan. Bräcke kommun har en storlek på 3784 kvadratkilometer, och Blekinge lite mindre på 2941 kvadratkilometer. Men om man ser till befolkningstätheten så skiljer det sig rejält, där Bräckes invånare är 1,9 personer per kvadratkilometer och Blekinge trängs med 52 personer per kvadratkilometer. Skattekraft per invånare 2018 för Bräcke kommun var 169 778, och för Blekinge 189 332. Så i skattekraft är skillnaden inte så stor, däremot så blir skatteunderlaget ett helt annat beroende av invånarantalet. Jordbruksföretag 2007 i Bräcke jämfört med samma år i Blekinge, Bräcke 120, Blekinge 1367. Där har vi också en möjlighet att skapa mer arbete, genom att bruka skog och mark i Bräcke kommun. En bonde föder en hantverkare, som föder en handlare och så skapades samhället förr.

Vi tror att man måste lära av historien för att inte göra samma fel om och om igen, vissa etablerade partier vill bara framåt!

All statistik hämtad från Statistiska centralbyrån.

Jämtlands Väl Bräcke

Christer Olsson

Karolina Käthner-Lindsjö

Leif Molin

Majvor Sundström

Nils Eriksson

Ingela Widén

Thord Widén