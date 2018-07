Debatt: Sverigedemokraternas politik en katastrof för kommuner i länet

I Sverige ska alla ha likvärdig service var man än bor i landet. Våra skolor ska ge alla elever möjligheter att utvecklas, äldreomsorgen ska ge en trygg ålderdom, brandförsvaret ska kunna skydda liv och egendom. Denna princip har det rått stor enighet om bland partierna i Sveriges riksdag.

Men under de senaste åren har Sverigedemokraterna vid upprepade tillfällen riktat kritik mot att för mycket pengar omfördelas från kommuner som Danderyd och Lidingö till kommuner som Ragunda, Berg och Strömsund. Så sent som i oktober förra året föreslog Sven-Olof Sällström, en av SD:s mest framträdande riksdagsledamöter och tidigare ordförande för Sverigedemokraterna i Jämtland/Härjedalen, att resurserna som omfördelas via det kommunala utjämningssystemet skulle begränsas till som mest 10 procent av den enskilda kommunens skatteintäkter.

Blir denna politik verklighet skulle det inte vara något annat än en katastrof för många kommuner i vårt län. Ragunda kommun skulle enligt en rapport från Riksdagens utredningstjänst tappa 106 miljoner kronor per år, eller cirka 30 procent av kommunens intäkter (borträknat avgifter). Situationen är liknande för flera kommuner i vårt län.

För att få plus och minus att gå ihop skulle Ragunda behöva vidta förödande åtgärder. Ett alternativ är att kommunen helt lägger ner vår vård- och omsorgsverksamhet (kostnad cirka 110 miljoner per år) med konsekvensen att våra äldre istället får tas om hand av deras släktingar i sina hem oavsett demenssjukdom eller andra fysiska problem. Det skulle innebära en kvinnofälla av gigantiska mått och en återgång till hur Sverige såg ut för 150 år sedan.

Ett annat alternativ är att kommunen helt enkelt lägger ner hela barn- och utbildningsförvaltningen med förskola, grundskola och kulturskola. Och då återstår fortfarande över 30 miljoner i ytterligare besparingar.

Då kan man kanske lägga ner all myndighetsutövning samt räddningstjänsten. Inga översiktsplaner, detaljplaner eller bygglov kan hanteras. Inga livsmedelskontroller skulle heller utföras med risker för matförgiftning för både medborgare och besökare i kommunen. Att inte ha tillgång till räddningstjänst skulle mycket påtagligt sänka känslan av trygghet i kommunen och tvinga fram egna lösningar i byar och i centralorterna när medborgarna skapar egna ”räddningstjänster” med stora egna kostnader som följd.

Var och en inser att den här minskningen av kommunens intäkter får helt orimliga konsekvenser för Ragundas kommun och medborgare om den skulle mötas med sänkta kostnader. Förutom de direkta konsekvenserna skulle kommunen bryta mot ett antal välfärdslagar som exempelvis Socialtjänstlagen och Skollagen vilket skulle innebära stora summor i böter. Att sänka kostnaderna med 106 mkr är helt omöjligt för Ragunda kommun.

Det enda intäktsalternativet är att höja skatten. Vi talar i så fall om en höjning på över 10 kr per intjänad hundralapp. För en undersköterska eller byggnadsarbetare skulle det betyda en skattehöjning på cirka 2500 kr per månad vilket förstås får stora konsekvenser för den enskilda familjen att handla mat och kunna bo kvar i lägenheten eller det egna huset.

Summa summarum innebär en röst på Sverigedemokraterna en röst på ett helt verklighetsfrämmande parti med en helt verklighetsfrämmande politik som totalt skulle rasera hela den välfärd vi idag tar för given i välfärdsstaten Sverige.

Anna-Caren Sätherberg (S), riksdagsledamot

Jonas Andersson (S), kommunalråd i Ragunda kommun