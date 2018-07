Debatt: Svar till Liberalerna om ett kulturhus

Det är sant som Liberalerna skriver att Miljöpartiet som enda parti fortsätter att driva frågan om ett kulturhus. Det är även sant att vi ha varit med om att besluta om ett nytt kommunhus. Men sedan är det många fel i Liberalernas debattartikel.

Liberalerna utelämnar medvetet dagens hyreskostnader för de lokaler vi tvingas hyra för kommunens personal. På grund av att delar av rådhuset är sjuka och dömts ut som användbara lokaler är vi tvingade att hyra många olika kontorslokaler runt om i Östersund. Detta gör att ett nytt kommunhus är en lönsam investering och på sikt billigare än om vi fortsätter att hyra externa lokaler.

Givetvis finns det många andra positiva effekter när vi samlar alla förvaltningar under samma tak. I dag tvingas många tjänstepersoner att resa kors och tvärs igenom staden för att kunna delta i olika möten. Dessutom går vi miste om många informella kontakter som är viktiga för ett effektiv samarbete. Vi tycker också att det är viktigt med en god arbetsmiljö för våra medarbetare och respekterar det omfattande arbete som har gjorts för att ta fram bästa förslag på framtida arbetsplatser.

Genom ombyggnadsplanerna på Gustav III:s torg har vi en lösning till ett framtida kulturhus och bibliotek. Ett kulturhus ska ligga centralt med bra förbindelse för alla kulturutövare och besökare i alla åldrar. Kulturen utgör stadens själ och förtjänar en central plats. Det är tydligt att Liberalerna inte har följt med i hur arbetet med utveckling av kulturlokaler har gått de senaste mandatperioderna. Med tanke på att L hela tiden har haft aktiva ledamöter i kultur- och fritidsnämnden så är det ganska märkligt.

I november 2012 presenterades utredningen om Kulturens behov av lokaler där rekommendationen var att fortsätta att utreda närmare innehåll och lokalisering av ett kulturhus. Förslaget bifölls och Kulturhusutredningen lämnade en delrapport september 2013 och en slutrapport januari 2014. I augusti 2014 beslutades om nya projektdirektiv för fortsatt utredning av ett kulturhus med placering på biblioteksfastigheten. En styrgrupp och en ledningsgrupp kopplades till utredningen och det genomfördes studieresor till bland annat Luleå, Umeå, Piteå, Kista och Vallentuna för att se på olika lösningar för bibliotek, konserthall och andra faciliteter för kultur. I december 2016 fick utredningen ett vidgat uppdrag att även omfatta lokalisering på Gustav III:s torg samt vilka verksamheter som skulle kunna rymmas i ett kulturhus med ett nytt läge. I juni 2017 presenterades förslag på hur Gustav III:s torg skulle kunna utvecklas med bostäder, hotell och kulturhus.

Nu är det dags att påbörja detaljplanearbetet. Under tiden har Storsjöteatern renoverats och byggts om med helt ny teknik, större scen och ett riktigt dansgolv. Även Kulturskolan har fått utökade lokaler. Så jo, kulturhus är viktigt, men beslut ska fattas med bra underlag, och ja, vi är nöjda med samarbetet med S, V och C som under en period också arbetade hårt för att detta skulle komma till stånd.

Vi välkomnar alla partier som vill arbeta för att kulturen ska få den plats den förtjänar i Östersund.

Karin Thomasson, MP

Florian Stamm, MP