Debatt: Nu måste Sverige lita på läkarnas diagnoser igen

Det har blivit fel. Väldigt fel. Nu är det dags att Sverige börjar lita på sina läkares diagnoser igen. Alla känner vi någon som är sjuk som Försäkringskassan menar inte är det. Det finns en massa fint språk och tekniskt finlir som går att använda för att förklara bort verkligheten. Försäkringskassan och regeringen måste ge tillbaka beslutsrätten till läkarna att bedöma vad en patient behöver. Kassan behöver dessutom börja se människan bakom intyget igen. Är man sjuk behövs hjälp och inte en vägg av byråkrati. Det gör ingen friskare.

Öppet och ärligt så påbörjades åtstramningarna i sjukförsäkringen under alliansregeringen. Men, de har accelererat under den nu sittande S- och MP-regeringen bortom all proportion. Nu är vi snart där att man blir sjukare av att bli sjuk. Systemet har fått en tolkningsmodell som är så fyrkantig och känslolös att väntan på om man skall bli trodd, eller accepterad som sjuk skapar både ekonomisk och emotionell skada.

Vårt samhälle rör sig fortare och fortare och vi behöver kanske fundera över vad priset för detta egentligen är. Visst ska vi arbeta och göra rätt för oss. Men många av de som gör just det, speciellt kvinnor mitt i livet som har barn i tidig skolålder, betalar här ett alldeles för högt pris i form av utmattning.

Missförstå mig inte. Jag driver hela tiden frågor kring hur företagande och arbetsmarknad skall kunna utvecklas och anpassas för den tid vi lever i. Jag vill se massor av regelförenklingar och nya initiativ för att näringsliv och arbetsmarknad skall bli rörligare och bättre. Men, på den resan kan vi inte bli för råkapitalistiska, utan också tänka att vi måste bygga hela bygget långsiktigt hållbart.

I mitt liv utanför politiken driver jag en av de större fristående företagshälsorna i landet. Där möter vi dagligen människor från precis alla möjliga håll i arbetslivet. Vi sitter i rehabmöten med alla berörda parter och ett gemensamt problem som dyker upp är just hur ineffektiv Försäkringskassan är i allt annat än att försöka neka människor ekonomiskt stöd.

För inte allt för länge sedan hade jag en hätsk diskussion med chefen för sjukförsäkringen i ett av våra län. Han menade på fullaste allvar, att man nu från deras sida ser det så att egentligen har individen sex månader på sig att hitta ett nytt jobb om man blir sjuk. Det ställer hela rehabkedjan ur spel och som arbetsgivare, som jag faktisk också är blev jag rasande över den här inställningen. Om en medarbetare blir sjuk på sin arbetsplats, har arbetsgivaren det fulla rehabiliteringsansvaret med målet 100 procent arbetsåtergång. Men, Försäkringskassan skall göra sin del och göra det ekonomiskt möjligt för den anställde att kunna hitta tillbaka. Det är jag djupt tveksam till att man gör idag.

Jag tänker att Försäkringskassan egentligen inte bör spara mera pengar, utan kanske tvärt om borde få mera medel. Dessutom borde kassan få ett bredare folkhälsouppdrag. För även om Försäkringskassan nu på pappret lyckas pressa ner sjuktalen i Sverige, så spiller den fiktiva framgången över först på individen, men sedan också på arbetsgivarna och vården där belastningarna redan är stora. Så kan vi inte ha det, eller hur?

Ingen enskild politiker kan lova att han eller hon kan ändra på en specifik fråga. Men, jag lovar att arbeta hårt med den här frågan. Den är faktiskt en av anledningarna varför jag kandiderar till riksdagen. Sverige skall vara ett varmt och öppet land, där villkoren för livet också är möjliga, oavsett om man är sjuk eller frisk.

Tom Silverklo

Riksdagskandidat och ordförande C Östersund