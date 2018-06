Debatt: Mer rörelse och idrott i skolan

För att öka välmåendet för våra barn och unga så visar undersökningar att mer rörelse och idrott i skolan främjar just välmående och ger dessutom eleverna möjligheten till högre måluppfyllelse i skolan. I Jämtlands Väl Krokom vill vi uppmuntra till mer rörelse för bland annat barn och ungdomar. Därför har vi tidigare lagt förslag om mer rörelse och idrott i skolan. Övriga partier säger att de välkomnar förslaget men de röstade inte för förslaget med hänvisning till en utredning gjord 2014 där de undersökt mer fysiska aktiviteter, men kom till slutsatsen att det inte fanns resurser att genomföra. Däremot skulle man utveckla skolgårdarna. Inom det här området tycker inte vi att man har lyckats eller prioriterat rätt.

Om man, som nuvarande styrande politiska partier i Krokoms kommun, väljer att se kortsiktigt på frågan så finns det flera sätt att få in mer rörelse utan att det alltid behöver kosta mycket pengar, nödvändigtvis vara just idrott eller för den skull alltid behöva ta tid från undervisningen. Ett sätt att få mer rörelse under skoltid kan vara nytänkande kring inlärning, eller helt enkelt roliga och pedagogiska inom- och utomhusmiljöer. Det finns olika sätt att skapa just detta, men det viktigaste är såklart att låta eleverna vara med och besluta kring sin miljö så att det blir inflytande och nytänkande.

I Jämtlands Väl Krokom vill vi, till skillnad mot nuvarande styrande politiker, satsa på våra barn genom att lägga resurser på skolans inom- och utomhusmiljö med ett fokus på välmående, och rörelse är ett sätt att nå dit. Vi ser inte kortsiktigt på utvecklingen för barn och unga i kommunen. Våra barn och unga ska ha en bra miljö oavsett vart i kommunen de går förskola och skola. Vi vill införa mer rörelse och vi vill fräscha upp och bygga nya pedagogiska smarta inom- och utomhusmiljöer i kommunens förskolor och skolor. Det behövs en långsiktig men akut plan med tydliga åtgärder för att våra förskolor och skolor ska hålla en hög standard i hela kommunen. Vi behöver satsa på våra barn och unga!

Lägg din röst på Jämtlands Väl Krokom den 9 september om du vill ha en ny politik i Krokoms kommun.

Eva-Lena Blom

Ewa Lundberg

Kandidater till kommunfullmäktige