Debatt: Billiga poäng om krisberedskap

Saila Quicklund och Beatrice Ask har skrivit en synnerlig urusel insändare om Sveriges krisberedskap angående de bränder som rasar. Dessa två personer verkar inte veta vad bakgrundskoll betyder. De vill bara ta billiga politiska poäng.

De vet inte att de brandbekämpningsflyg från Italien och Frankrike tillhör gemensamma EU-resurser som Sverige är delägare av. Varför ska vi behöva köpa in plan för 250 miljoner per styck när vi har tillgång till dessa redan? Beatrice Ask satt i regeringen när vi hade förra storbranden 2014. Vad gjorde dom? Inte mycket, mera än att tillsätta utredningar som man vältrade över på nästa regering.

Nuvarande regeringen har skött detta exemplariskt och har begärt hjälp från gemensamma EU-resurser och har fått hjälp med råge från hela EU och även från våra grannländer som till exempel Norge. Precis när jag skriver detta så är 44 brandfordon och 140 brandmän på väg från Polen för att hjälpa oss.

Man behöver inte var speciellt intelligent för att genomskåda moderaternas plågsamma försök till billiga poäng i valrörelsen. Det är så politikerförakt uppstår.

Björn Nilsson