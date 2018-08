Britt Jakobsson: Bevingade ord i broderad form – de mäktiga ordens återkomst

”Orden dem hava stormvindens kraft ...” diktade Torgny Lindgren om störstorden i "Merabs skönhet". Jag pinade mig igenom Ingmar Bergmans svart-vita film bara för att få höra Gunnar Björnstrand säga "Nu se vi på ett dunkelt sätt, såsom i en spegel, men då skola vi skåda ansikte mot ansikte…" Minnet visade sig bedrägligt. Björnstrand sa aldrig de orden. Lars Passgård fick sista ordet som var: Pappa talade med mig. ”Såsom i en spegel” är den första filmen i Ingmar Bergmans trilogi, där han gestaltar sina tvivel på Guds existens. De andra är ”Nattvardsgästerna" och "Tystnaden". Den film jag refererar till är ett kammarspel med fyra roller, Gunnar Björnstrand spelar en kommersiellt framgångsrik författare som strävar efter att bli erkänd på prestigefyllda kultursidor, Harriet Andersson är den psykiskt sjuka dottern, Max von Sydow, läkare och hennes make och till sist Lars Passgård, sonen som söker sin fars bekräftelse. Ett tema är författarens dilemma vad som är etiskt och moraliskt försvarbart att använda i en roman. Det måste Bergman själv ha grubblat en del över.

I have a dream. Change. Yes, we can. Världsberömda politiska kraftord.

Ordstäv är väl något gamla gubbar och gummor kraxade ur sig förr i världen? Säg inte det! Min spaning är att de är på väg tillbaka. Ord som har en speciell betydelse och kraft, nu mer personliga än allmängiltiga. Min äldsta dotter som nyligen fyllde sextio, har börjat planera för ett liv efter jobbet som chef, där hon inte tänker stanna till slutet. Hon har låtit uppföra ett hönshus på tomten, köpt en storpudelvalp med kapacitet att tillsammans med henne bli ett team och uträtta något fint i samhället. Både matte och pudel ska utbildas är det tänkt och ett helt nytt liv väntar. Samtidigt har hon börjat brodera på ett personligt sätt. Inte dukar eller bonader utan företrädesvis skjortor, blusar eller som senast ett förkläde. Som på beställning är maken grafisk formgivare med särskild passion för vackra bokstäver. Hennes syster som har ett förflutet som artist, samarbetade med Roger Pontare och tittade en gång in i hans loge för ett snabbt adjö. Det finns inga avsked! sa Pontare som nu finns som bevingade, broderade ord när hon stökar i köket.

Familjens hjälte, min pappa, sa ofta när han var gammal och ofärdig: Bara man börjar blir nånting gjort! Det är allas vårt motto nu. Mitt eget var på sin tid Jag hinner allt men nätt och jämnt! Det tror jag aldrig blir upphöjt till broderi. En kvinnlig vän som arbetar som busschaufför har lagt in en broderibeställning på den varning hon möter i bussen: Se upp för svängande bakdel! och den kommer att bli levererad utan kostnad. Mångtydig humor.

Jag fick länge rådet att skaffa en second opinion angående ett hälsoproblem, där frågan var operation eller ej. Någon kände en pensionerad estetisk kirurg som fick läsa min journal. Det visade sig att han var tämligen enig med min vanliga doktor, som inte tyckte att en sådan radikal åtgärd var tillrådlig. ”Jag skulle tänka mig för innan jag satte kniven i en 85-årig kvinna” sa kirurgen som samtidigt meddelade att hans motto i jobbet varit: Oskuret är bäst!

Där satt den!