Läsarna hjälpte Mikkel att återfinna sina hästar: ”Jag och min fru är så otroligt tacksamma”

I går morse vaknade Mikkel Oster upp till en hemsk syn – staketet till hästhagen hade vält och hästarna hade rymt. Desperat sökte han hjälp via sociala medier – och vilken hjälp han fick. Facebookinlägget delades över tusen gånger och tack vare en man som hört om händelsen via media, kunde Mikkel och hans fru återfå sina hästar igen.

– Jag och min fru är så otroligt tacksamma för all hjälp vi fått, just nu sitter hon bredvid mig här och gråter av glädje, säger han.