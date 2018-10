Här är föreningen som gör Revsundssjön säkrare att färdas på

Det är i mitten av september och ett lätt regn krusar vattenytan från en grå himmel. Drottningen har lämnat Stavre ångbåtsbrygga och puttrar fram längs en klassisk farled i Revsundssjön. Här gick ångbåtar från Bräcke hamn till Pilgrimstad långt innan järnvägen byggdes i slutet av 1800-talet.

Vår tur går mot Revsund via Grimnäsfjärden och tillbaka. Längre in i fjärden tar vi vänster innan Lillön. Gällösågens blåa fasad dominerar Storön och vi ser en skymt av infarten till skidtunneln ovanför Gällö samhälle. När vi rundar nordöstra delen av Ammerön passerar vi Skepparhällan, en klippa täckt av mossa och renlav, omgiven av vackra krokiga tallar och sandstränder. Skepparhällan är historisk mark och vida känt. Här finns rester av stenåldersboplatser samt en förmodad grav från samma period. Den djupa skåran i stenklippan sägs vara ett resultat av att Olav Haraldssons, senare helgonet S:t Olav, båtfärd. Olav som i tät dimma åkte in med sitt järnskodda skepp i stenhällen med sån kraft att den sprack.

Mot Skåkfjärden blir det på vissa ställen väldigt grunt, särskilt vid det smala sundet Skåknoret. Vi åker sakta under en mindre bro innan vi kommer in i fjärden.

– Där är Storskrake, säger Göran Jonsson och pekar på några fågelungar med rödbrunt rufsiga frisyrer.

Stora stenblock blir synliga under vattenytan och Gunnar Söderström med pipan vilande i mungipan kör sin båt i högst tre knop där sjökortet visar ett maxdjup på 1,8 meter. Ju grundare vatten desto fler röda och gröna sjömärken syns till i fjärden.

– Det är ovanligt lite vatten i år, jag kan inte komma ihåg att det har varit så här lågt vatten, säger Sam Rodling.

Grunt vatten, smala passager och mycket sten är också anledningar till att det genom åren har varit extra besvärligt att ta sig fram på vissa sträckor av Revsundssjön. I början av 1980-talet beslutade man sig därför att göra ett sjökort. Till sin hjälp hade man före detta flottare.

– Då levde en del av gubbarna som hade arbetat med flottning. Så vi var några som åkte runt i byarna och intervjuade dem. De hjälpte till att märka ut var det var extra besvärligt att ta sig fram. Vi använde oss också av flygbilder från Försvaret, säger Sam Rodling.

2007 togs ett nytt sjökort fram. Frivilliga lodade och satte ut sjömärken, kommunen och företagare på orten bidrog liksom Lars Granath från företaget Hydrographica som tillverkade sjökortet som används än idag.

Det är en fortsättning på det arbetet som nu medlemmar från båtföreningen Alma af Stafre elva år senare driver.

I mars 2017 fick nämligen båtföreningen ett bidrag på 180 000 kronor från Naturvårdsverket, via Länsstyrelsen och de samarbetar med Bräcke kommun i något som kallas Lonaprojektet som pågår i tre år.

Ett tiotal medlemmar i föreningen har ansvarat för en egen sträcka runt Ammerön. Där det har varit nödvändigt har man bytt ut, tillverkat och kompletterat sjömärken. Arbetet har resulterat i att totalt 117 röda och gröna sjömärken med reflex har satts ut. Kanske blir det ännu fler.

400 timmar har lagts ner i projektet och ett antal timmar återstår innan det avslutas i december 2019. Sam Rodling, som är huvudansvarig, kommer efter vintern att kolla statusen på alla sjömärken. I takt med att alltfler fiskar i Revsundssjöns fiskevatten och att Bräcke hamn rustats upp ser medlemmarna det som absolut nödvändigt att få till en säker och bra farled.

– Vi vill att man ska kunna ge sig ut på Revsundssjön på ett bra och säkert sätt. Nu när vi har fått igång det här projektet känns det fantastiskt. Vi vill också betona att ett sjökort är en nödvändighet. Och vi har också hållit kurser i hur man läser det. När projektet avslutas 2019 kommer vi att fortsätta på ideell basis, säger Göran Jonsson.

Fakta

Lona-projektet Hållbar sjöfart på Revsundssjön

Syftet är att underlätta för den ökande båttrafiken att färdas på sjön på ett säkert och miljöriktigt sätt.

Projektet drivs av medlemmar från ångbåtsföreningen Alma af Stafre och finansieras genom ett bidrag från Naturvårdsverket, via Länsstyrelsen till Bräcke kommun. Kommunens roll är bland annat att administrera fakturorna åt föreningen som gör åtgärder.

Nätverket runt Revsundssjön skall fungera som en förlängd arm till föreningen och rapportera brister som trasiga sjömärken och grund som behöver märkas ut.

Förhoppningen är att nätverket runt sjön skall växa och att ännu fler turister letar sig till Revsundssjön.

Medlemmarna vill också sjökortet uppmärksammas och används, vilket på sikt också kan leda till att det digitaliseras.

Revsundssjön

Revsundssjön är en av Jämtlands fiskrikaste sjö med en arean på cirka 68 km² och med största djup på runt 40 meter. Sjön sträcker sig mellan Gällö i norr till Bräcke i sydöst. Här finns Ammerön som är en av Sveriges största insjöar.

På sommaren trafikeras sjön av ångbåten Alma af Stafre, en av Sveriges äldsta fungerande ångbåtar från 1873.