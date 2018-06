Branden längs banvallen mellan Nyhem och Bispgården släckt – Trafikverket fortsätter bevaka

Klockan 11.09 på tisdagen fick räddningstjänsten in ett larm om en gräsbrand intill Gastsjövägen i Kälarne. Det brann enligt räddningstjänsten på flera platser mellan Håsjö och Mellansjön. En sträcka på ungefär tre mil.

Först vid 16.05 på nationaldagen var alla bränder släckta efter att ha blossat upp igen under dagen och natten.

– Vi avslutade 16.05 och efterbevakningsarbetet tas nu om hand av Trafikverket, säger räddningstjänstens inre befäl Teresia Gustafsson.

Biträdande räddningsledaren berättar om branden i TV-inslaget:

– Ja, det är så att det brinner på olika platser mellan Nyhem och ända uppemot Bispgården, sa inre befäl Torbjön Mårtensson vid Jämtlands räddningstjänstförbund under tisdagen.

Eftersom det handlade om en lång sträcka med flera bränder så krävdes det stora resurser enligt Mårtensson.

– Vi har en himla massa styrkor på plats: Bräcke, Gällö, Kälarne, Hammarstrand och Bispgården, sa han medan släckningsarbetet var som intensivast på tisdagen.

Även ett yttre befäl och MSB:s skogsbrandsresurs med personal från Östersund fick skickades ut eftersom det fanns stor risk att det hela skulle utvecklas till en eller flera skogsbränder.

Vid 13.30-tiden på tisdagen började räddningstjänsten att få kontroll i vissa områden.

– Det börjar väl att gå åt rätt håll förhoppningsvis, sa Mårtensson då.

De här bränderna har troligtvis startats av ett tåg, men Torbjörn Mårtensson vill ändå understryka vikten av att var försiktig med att elda ute just nu. Det är väldigt torrt i skog och mark just nu.

– Allmänheten måste också vara försiktig med eldandet.

Styrkorna avvecklades allt eftersom bränderna släckts ned. Vid 18.40 på tisdagen kunde den första styrkan bestående av åtta brandmän från Gällö lämna platsen.

Branden orsakade tågstopp fram till 21.38 på tisdagskvällen. Vilket påverkade Norrtågs tågtrafik längs sträckan.

När tågtrafiken släpptes på var endast styrkorna från Hammarstrand och Kälarne kvar på plats. Släckningståget stod kvar i Kälarna under natten och fick även då användas för att bekämpa små bränder intill järnvägen.

Vid midnatt verkade det som att faran var över.

– Vi har kontrollerat sträckan under sena kvällen och det är ingenting som tyder på att det fortfarande brinner. Det pyr och ryker från stubbar och myrstackar som brunnit, sa räddningstjänstens inre befäl Johan Wickenberg då.

– Det är många godståg som kommer att gå under natten så vi är säkra på att vi kommer ha koll via Trafikverket som meddelar oss i fall de ser något, säger Johan Wickenberg.

Under natten och onsdagen blossade dock mindre bränder upp igen och släckningsarbetet pågick även under onsdagen. En brandkårsstyrka från Kälarne arbetade med det under onsdagen och lämnade sedan över till Trafikverket på eftermiddagen.