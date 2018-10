Björn Bostrand: I åtta år levde vi drömmen – men nu är det över

It´s all over now. Under åtta år med totalt 60 livekonserter i centrala Östersund, mestadels i vår egen regi, men också några samarbete med artister eller bokningsbolag så har vi faktiskt skapat lokal musikhistoria, även om det finns en del som inte verkar tycka det.

När vi någon gång under 2010 bestämde oss för att under namnet IF Popgeni, tack Tomas Larsson för att du gav oss namnförslaget, starta upp som konsertarrangörer så hade flera av oss självutnämnda popgenier redan passerat 50. Men hela Popgeni grejen handlar om ett livslångt djupare beteende. Lite svårt att förklara, men totalt uppenbart inom alla oss som aldrig accepterade att vår föräldrageneration betraktade rock´n´roll och popexplosionen på 50 & 60-talen som en övergående fluga.

Att vi i framtiden skulle bli konsertarrangörer hade vi naturligtvis inte minsta susning om när kompisgänget på tidigt 80-tal med jämna mellanrum började samlas runt frågespelet Popgeni. Spelet där man nördar ner sig i musikkategorierna 60-tal, 70-tal, 80-tal, Rock/Pop, Disco/Soul samt en samling frågor i klassen Expert. Hela grejen bottnar i den där livslånga kärleken till den ”rätta” musiken som träffar med alldeles speciell känsla inom en.

Det är många år sedan jag blev tämligen mätt på att hänga framför gigantiska scener på festivaler. Att få möta artister och band inom fyra väggar på mindre scener och intensivt känna den musikaliska närheten som vi gjorde med Popgeni ger mig en helt annan upplevelse numera. Det har varit en oslagbar musikalisk resa där mötena med artister och publiken har inneburit minnen för resten av mitt liv. Shurman’s galet explosiva maratongig 2011 på Captain Cook som varken bandet eller den lyckligt utvalda publiken aldrig ville skulle ta slut. Israel Nash Gripkas samtliga tre spelningar med sitt band, de båda Rootsy festivalerna, Eileen Jewell, Carrie Rodriguez, Lilly Hiatt, Hannah Aldridge, Joe Nolan, Chet O´Keefe & Johan Örjansson, Drew Holcom & The Neighbours, Basse Wickman, The Sadies, Peter Bruntnell.

Alla lokala musiker och band som Ellen Sundberg, Björn Gidlund aka State Of Mud, Erika Andersson, Wulf Jönsson Norén Band, Landstorm, Andrea Lundqvist, Kape, Markus Ernehed & Fredrik Björns, Cujo Is A Cat och alla andra lokala namn som med skärpa och klass visat att musikskatten inom länsgränserna är av yppersta kvalité. Men egentligen är mitt rabblande av namn onödigt för det är helheten och alla som bidragit som räknas. De åtta åren har varit som att leva en dröm.