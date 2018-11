Björn Bostrand: Hjärtinfarkten slog ner som en otäck och totalt överrumplande blixt från ovan – här är 14 pulserande låtar

Det slog ner som otäck och totalt överrumplande blixt från ovan. Jag skulle ju bara ner och trampa lite på testcykeln tidigt den där torsdagsmorgonen i sena oktober för att göra ett arbets-EKG på Laboratoriemedicin provtagningen och få bekräftat att allt var som det brukar med maskineriet i min kropp. Helt enkelt ett kvitto på att den där Refluxsjukdomen som jag fått som diagnos tre veckor tidigare hade gett med sig efter medicineringen. Men istället vändes min tillvaro helt upp och ner på bara några timmar.

Förhöjda värden på mitt EKG under cykelpasset gjorde att jag fick omedelbar eskort till Akutavdelning där det togs nya prover följt av ytterligare en rask förflyttning till Hjärtenheten på Östersunds sjukhus. Där misstänkte läkarna ganska omgående att Refluxen var fake och att jag istället hade haft en lättare hjärtinfarkt. Sen gick allting väldigt snabbt. 24 timmar senare hade jag genomgått en kranskärlsröntgen med efterföljande ballongvidgning där man satte in så kallade stents, rör uppbyggt av metalltrådsnät som "impregnerade" med medicin förhindrar kranskärlsväggen att reagera med en ny förträngning.

När jag knackar ner de här raderna är det 17 dagar sedan ingreppet och jag vaknar inte längre lika ofta om nätterna för att kolla om pulsen slår som den ska. Tankarna som under den första veckan desorienterade irrade oroligt omkring i bakhuvudet har hittat tillbaka till ett bättre strukturerat mönster. Jag har blivit stöttad, lugnad och peppad av kunniga, utbildade och pålästa vänner i min bekantskapskrets om att det finns utmärkta förutsättningar för att leva ett fortsatt förträffligt liv. Och återkoppling med leg. sjukskötaren Urban för några dagar sedan innebar också ett mentalt lyft på många sätt.

Trot eller ej. Men det finns också musikkoppling till det här livstraumat. Musiken har sedan barnsben funnits tätt intill mitt hjärta och när de båda pulserar i samma takt så har alltid den där svårförklarligt underbara känslan inombords infunnit sig. Därför känns det som självklart att jag plockade ihop en låtlista med en flock av mina hearbeatfavoriter. En själslig viktig pusselbit i rehabiliteringen. Var rädda om er därute!

Ray Bonneville ”Tender Heart”

Fountains Of Wayne ”Someone’s Gonna Break Your Heart”

The Perishers ”My Heart”

Tom Petty & The Heartbreakers ”Listen To Her Heart”

Kent ”Hjärta”

The Records ”Hearts In Her Eyes”

Nick Lowe ”Heartbreaker”

Josè González ”Heartbeats”

The Cars ”Heartbeat City”

Aaron Lee Tasman ”Heart Slows Down”

Linda Ronstadt ”Heart Like A Wheel”

Hiss Golden Messenger ”Heart Like A Levee”

Paul Westerberg ”Dyslexic Heart”

Mary Chapin Carpenter ”Deep Deep Down Heart