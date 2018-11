Ren påkörd längs E45:an – polisen anmäler smitning från trafikolycka

Renen tros ha blivit påkörd sent under fredag kväll eller under natten mellan Rätan och Åsarna längs E45:an. Enligt jaktförordningen är en förare ansvarig att göra en polisanmälan om man kör på en ren. Oavsett om det är uppenbart att djuret skadats eller ej.

Efter som det inte inkommit någon anmälan om olyckan upprättar polisen en anmälan om smitning från trafikolycka.

Andra djur där förare är skyldiga att anmäla påkörningar är följande: Älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv, lo, utter, örn och mufflonfår.

