Becca Mancari kan vara på väg mot ett stort genombrott

Att slå igenom i Nashville är inte lätt. Becca Mancari vet hur tufft det är.

– Känner ni till Nashville? Det är väldigt tuff konkurrens där, säger hon under sin spelning på Captain Cook på onsdagskvällen.

Många söker lyckan i "Music city". Vissa slår igenom – andra kämpar på utan att få genombrott. Becca Mancari kan vara på väg att lyckas. Hennes debutalbum "Good woman" från 2017, som producerades av Kyle Ryan från stjärnan Kacey Musgraves band, har hyllats av bland annat Rolling Stone Magazine.

Det är lätt att förstå – för flera av de nio låtarna på "Good Woman" är riktigt starka.

På Captain Cooks scen imponerar Becca Mancari och hennes tre man starka band, som kom till Östersund efter att ha bilat upp från Holland, stort och det är framför allt titelspåret från debutplattan som känns extra starkt. Historien bakom låten, hur den kom till när Becca Mancari hade en period av dålig kontakt med sin egen familj och träffade en hemlös kvinna och hennes bebis – som hette samma sak som Becca Mancaris mamma – förstärker intrycket. "Golden", starkaste spåret på "Good Woman", framförs också i en mycket vacker version.

Arve har bara en egen låt. Men de tre lokala sångerskorna, Sanna Magnusson, Gölin Hällberg och Ingrid Hällberg har något annat som är mycket viktigt – helt fantastiska röster.

Trion har inte spelat tillsammans så mycket de senaste åren eftersom de har bott på olika ställen i landet, men av detta märks inte mycket denna kväll. Deras röster harmonierar enormt fint. Stämmorna och arrangemangen på låtarna imponerar enormt. Deras paradnummer, "From this valley" av The Civil Wars är lika starkt som alltid och nytillskottet i repertoaren, "Holding out for a hero" av Bonnie Tyler, får i Arves version en helt ny, makalöst vacker, dimension.