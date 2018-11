Återblick: Ingen Kristallnatt i Östersund

I dagarna är det 80 år sedan Kristallnatten, då 7500 judiska butiker och 1400 synagogor vandaliserades i Tyskland. Nu upplever 78 procent av judarna i Tyskland att antisemitismen åter har ökat och ett tyskt forskningsinstitut har noterat en fördubbling av antisemitiska händelser hittills i år. Den fientliga inställningen till judarna har gamla rötter i Tyskland, men det har den även i Sverige. Kring förra sekelskiftet skärptes tonen mot judarna i vårt land, på rasbiologisk grund sågs de som skadliga för samhället.

Hur togs då judarna emot i vårt län? Frågan är angelägen inte minst eftersom Östersund på 1880-talet troligen var den stad i Sverige som hade flest judar per invånare, även om andelen minskade kraftigt under 1890-talet. Det här var något som Per Hammarström undersökte i en uppsats 1999. Han studerade en företagare, Levin Aronsson Kahn, som efter att ha ägnat sig åt gårdfarihandel i länet etablerade sig som klädhandlare i Östersund på 1870-talet. Hans butik fanns i ett nu rivet hus på Storgatan 30. Kahn föddes i Neustadt i Polen 1852 och även tre bröder var under en period verksamma i Östersund.

Kahn tog inte avstånd från sin judiska identitet, han talade jiddisch, bevarade traditioner och gick liksom sina trosbröder i synagogan som fanns längre bort på Storgatan. Den kulturella minoritetstillhörigheten utlöste ingen känd fientlighet och hindrade av allt att döma inte hans ekonomiska och sociala ställning i staden. Östersunds handels- och industriidkarförening bildades 1884 och redan från början var Kahn medlem. I butiken på Storgatan 30 fanns biträden av både judiskt och majoritetssvenskt ursprung och det var en mycket framgångsrik rörelse. År 1886 uppgick hans beskattningsbara inkomst till 6000 kronor, vilket var den näst högsta inkomsten bland handelsmän i Östersund detta år.

Efter Kahns död 1906 tog ett av hans tidigare biträden över, Gustaf Ågren. Fast företaget behöll namnet L.A. Kahn & Co. Det gamla huset revs 1917 och ersattes med det nuvarande som ritades av Frans B. Wallberg som även är arkitekten bakom flera andra hus i Östersund, däribland Rådhuset. L.A. Kahn & Co fortsatte bedriva verksamhet i fastigheten och många minns nog Karlssons Glasmagasin med ingång i hörnet.