Sjöflygplanet flög över Jan innan det kraschlandade i vattnet framför honom: "Overkligt"

Flygplanet startade från sjön Äcklingen vid Kolåsen i rikning mot Kall. När det lyfte svepte det upp mot Skäckerfjällen, tog en sväng in mot Strydalen och gick in för landning på sjön kort därpå. Flygturen som varar bara några minuter gick som den skulle, fram tills det var dags att landa.

– Det flög över mig precis när det skulle gå ner för landning, så jag tänkte att jag ska åka iväg för att titta på landningen. Just då såg jag att planet hade fel vinkel, säger Jan Pettersson.

Han är från Aspås men har ett fritidshus i Kolåsen där han vistades då gårdagens flygkrasch ägde rum.

Järpens flygklubb har just gjort i ordning den landbaserade landningsbanan som finns i Kolåsen. Detta för att ha kunna ha en träff för privata flygentusiaster.

Jan hade tagit sig ut med båten på sjön för att titta på när flygplanen var ute och luftade sig på kvällen. Sjön var spegelblank och molnen få på kvällshimlen.

Han hade redan innan satt kurs i mot platsen där planet skulle landa för att kunna se bättre när han plötsligt ser hur planet slår ner, hårt mot vattenytan framför honom.

– Sedan låg det där och flöt ett par minuter innan det sjönk, säger Jan.

När Jan kommer fram till planet har ytterligare en till, något större båt nått flygplansvraket. De tre personerna som befann sig i flygplanet hade tagit sig ut för egen maskin och fått hjälp över till den större båten. En av passagerarna behövde komma in till land snabbt och fick därför klättra in i Jans båt.

– Jag hörde att han var chockad och att han sa att han ville komma in till land. Han hade dessutom stora skärsår i ansiktet och var blodig, så jag tog in honom till land, berättar han.

De två andra personerna som färdades i planet stannade kvar i den större båten och började snabbt jobba med att fästa en lina med boj vid planet innan det sjönk.

Ambulanshelikoptern var snart på plats för att ta hand om de drabbade. De visar sig vara förhållandevis lindrigt skadade.

Några av de andra piloterna som fanns på platsen berättade för Jan att det kan vara svårt att landa på så pass spegelblank vattenyta som Äcklingen visade upp denna kväll. Spegeleffekten gör det svårt för piloten att bedöma höjden så noggrant som krävs vid landningar.

– Det känns så overkligt att det är just det här planet. Det här planet är ju som Greta Garbo, säger Jan som samtidigt gläds över att det gick bra för de som åkte i planet.

Flygplanet är av modellen Sea Bee och utmärker sig på så vis att flygpontonerna är inbyggda i skrovet istället för att vara monterade under vingarna. På 40-talet flögs just detta exemplar av pilot-legendaren Gunnar "Spökis" Andersson. Han var en av de så kallade "spökflygarna" som hjälpte norska motståndsrörelsen under andra världskriget.

Jan berättar att man nyligen lagt ner ett stort arbete med att renovera flygplanet som vanligtvis förvaras på Molanda flygfält nära Järpen.

Nu ligger flygplanet på cirka nio meters djup och inväntar bärgning så snart som möjligt för att så lite miljöfarliga vätskor som möjligt ska läcka ut i sjön.

