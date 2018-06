Så bygger man en stig – 30 personer lärde sig konsten

I grässlänten markerar en rad med blå flaggor den tilltänkta stigens sträckning. Den ska bölja upp och ner där den går på skrå i sluttningen. Då leds vattnet bort i de lägre områdena och ingen erosion tillkommer med strömmande vatten längs stigen.

På plats i Vålådalen finns Mark McClure, som är stigbyggare sedan 20 år och reser runt för att hålla kurser i hur hållbara stigar byggs. Kunskapen har sin grund i terrängcyklingens värld men stigarna som byggs fungerar lika bra för vandring, löpning och andra stigbaserade aktiviteter.

– Det vi vill göra här är att utbilda människor i hur man anlägger stigar som är hållbara och kan användas av flera olika typer av friluftsutövare, säger Mark McClure. Tekniken i stigbyggandet fungerar ju också för ridstigar, vandringsleder och inte bara för cykelstigar. En central punkt i att skapa hållbara stigar är att se till att vatten kan komma bort från stigen. Om stigen är blöt blir den känsligare och stora mängder vatten eroderar också bort stigens ytskikt. En av utmaningarna här i området runt Vålådalen är att det är ganska sandig jord så det går inte att bygga stigar för brant nedför. En av utmaningarna ni har i Sverige just nu är att det finns gott om ganska svåra stigar men inte så många enklare för barn och familjer som vill börja cykla på stigar, säger Mark McClure.

Unikt med kurstillfället i Vålådalen är att en så stor del av deltagarna kommer från myndigheter och destinationer och alltså sitter i positionen att de har stort inflytande på var och hur nya leder etableras. Fyra länsstyrelser och flertalet större turistdestinationer i Jämtland och Härjedalen fanns representerade i Vålådalen. Totalt deltog dryga 30 personer i lärandet av stigbyggandets ädla konst.

– Problemet med de flesta befintliga leder i Sverige är att de inte skapades för rekreation utan snarare för praktiska ändamål som transport, säger Hans Stoops, från Cykelfrämjandet som arrangerar kursen. Då är hållbarheten inte en central fråga men om det ska vara många som brukar den så kommer den då slitas mycket. Därför är det jättebra att till exempel länsstyrelserna är här för jag ser den här kunskapen som viktigt för alla former av friluftsliv, säger Hans Stoops.

Den knixiga stigpassagen förbi en björk byggs av Tobias Liljeroth, Joel Söderström och Jesper Jonsson som kommer från föreningen Åre bergscyklister. De är bekanta med stigbyggande sedan tidigare och har sett cyklingen i terräng växa fram under de senaste åren. Deras ledstjärna är att alla som ska vara ute och utöva friluftsliv i olika former på stigar ska kunna samexistera och trivas. I Åre har Skistar just byggt den första leden som är dedikerad för stigcykling.

– Det kommer säkert utvecklas mera, säger Tobias Liljeroth. Sen tror jag att vi kommer få mer av liftbaserad stigcykling, alltså att man tar liften upp på kalfjället och sedan cyklar på leder där. Men jag ser det också som att man kan bygga fina leder som rekreation för de som vill bo här och inte bara för turismen. Det finns en stark och speciell cykelkultur i Åre som utvecklats med inspiration från många andra platser i världen.

Med cyklister som en relativt ny användargrupp på stigar ute i terrängen har en del friktion ibland uppstått med mer traditionella grupper som vandrare.

– Vi ska göra en enkätundersökning i sommar som ska försöka klarlägga hur olika grupper av stiganvändare uppfattar varandra på Blanktjärnsrundan, säger Wictoria Wadman, som är fältchef på länsstyrelsen.

– Som cyklist är det viktigt att visa hänsyn till andra på stigen, säger Joel Söderström. Ofta kommer man ju med högre fart än till exempel vandrare som kan bli överraskade.

Det ökade besöksantalet i fjällvärlden har lett till slitageproblem på flera håll än vid Vålådalen. I år ska länsstyrelsen till exempel lägga spång på leden som går in i Skäckerfjällen, ett område som tills för bara några år sedan var relativt okänd mark för de flesta.

I Funäsfjällen har just ett treårigt projekt mot ledslitage finansierats med totalt 36 miljoner kronor. Rekrytering av personal till projektet pågår och man räknar med tiotalet anställda över sommaren. Ola Arnell och Kalle Arnell kommer att arbeta de kommande åren med projektet och de fanns båda på plats i Vålådalen för att inhämta kunskap.

– Vi har ett stort lednät idag och märker problem med slitage, säger Ola Arnell. I ledprojektet ingår leder för vandring, cykling, skoter, ridning och kanot. När det kommer till att utveckla ledsystemet så ser vi det som viktigt att satsa på kvalitet istället för kvantitet, säger Ola Arnell.