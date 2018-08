Räddningsinsats vid Blåhammaren efter larm från person som gått vilse

Läs mer: Kvinna skadad efter fallolycka vid traktor i Ånn

– Vi fick in ett samtal från en kille som gått bort från sitt tält och kamraterna. När regnet kom och mörkret föll ringde han oss, säger Per Andersson, befäl vid polisens regionledningscentral, som fick in ärendet klockan 21.27.

På grund av dålig mobiltäckning har positionen inte kunnat säkras och dryga timmen senare kopplades fjällräddare in i fallet.

Tidigt på lördagsmorgonen kunde polisen rapportera att den saknade personen återfunnits.

– Vi hittade hela gruppen på tre personer välbehållna vid deras tält en bit upp på Blåhammaren klockan 05.59, säger Jessica Jonsson, befäl vid poilsens regionledningscentral.