Privata villor ska rivas för att ge plats åt skolbygget i Duved

En extern utredning 2016 slog fast att trångboddheten bland Åre kommuns skolor var så pass omfattande att kommunen inte levde upp till skollagens krav. I Duved löste man situationen tillfälligt med inhyrda moduler på skolgården för att få plats med alla elever, moduler som fortfarande står kvar och har blivit ännu fler inför det kommande läsåret då elevkullarna förväntas öka ytterligare. Samtidigt jobbar man nu med en utbyggnadsplan för Duveds skola med plats för 600 elever från förskoleklass till årskurs 9.

Enligt Åre kommuns hemsida pågår just nu en sammanställning av information om om- och utbyggnaden av skolan i Duved och fram tills den sammanställningen är gjord vill inte heller barn- och utbildningsnämndens ordförande i Åre, Emma Nordin (M), ge någon detaljerad information om utbyggnadsplanen för Duveds skola i nuläget.

Kommunfullmäktige röstade ja till en utbyggnad för 200 miljoner tidigare i år och kommunen har även köpt tre privattomter nära skolbyggnaden där den nya utbyggnaden ska ligga.

Det är det kommunala fastighetsbolaget Årehus som står bakom projekteringen.

– Vi har köpt tomterna och planerar att bygga nya skollokaler på dem, men själva utformandet av utbyggnaden är inte klar, vi håller på med detaljplanearbetet just nu, säger Per Linde, projektledare vid Årehus, som ansvarar för köpet.

Det handlar om tre stycken villatomter i nära anslutning till skolan. Två stycken i direkt anslutning till skolbyggnaden och en tomt i närheten av sporthallen där det just nu ligger nya tillfälliga skolmoduler.

De villor som Årehus köpte har varit helt vanliga bostäder som nu ska rivas för att ge plats till den nya skolbyggnaden. Totalt betalade kommunen 8 miljoner för de tre bebyggda tomterna. Två av köpen gjordes under den sista halvan av förra året och den tredje villatomten köptes in under våren.

I samband med det politiska beslutet om utbyggnaden tidigare i år hade barn- och utbildningsnämndens ordförande Emma Nordin personligen förhoppningen att bygget skulle kunna komma i gång 2021.

Men enligt projektledaren Per Linde skulle det kunna bli lite tidigare än så. Detaljplanearbetet beräknas nämligen vara klart våren 2019 om inget oförutsägbart händer.

– Om allt flyter på med projektering och upphandling kan byggstart ske sommaren 2019, säger Per Linde.