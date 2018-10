En man hade inbrott i sin bostad i Duved någon gång mellan klockan 18 på lördagen och klockan 10 på söndagen. Från mannens bostad har bland annat en klocka försvunnit.

Det andra inbrottet som anmäldes under söndagen var ett villainbrott i Järpen. Här har någon okänd gått in via ett fönster. Det är oklart om när inbrottet har skett och om något har stulits.

Båda inbrotten betraktas av polisen som grov stöld. Polisen har gjort brottsplatsundersökningar vid de båda bostäderna.