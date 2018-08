300 år sedan Armfeldts karoliner fyllde Åredalen

Karl XII lämnade Turkiet 1714 för att återvända till Sverige där han slog sig ned i Lund. Det var ett land i spillror han återsåg, fjärran den stormakt han lämnat fjorton år tidigare, Samma år, 1714, kom flera finska regementen till Sverige. Den östra rikshalvan, Finland, hade ockuperats av ryssarna. Förutom detta land befann sig Sverige i krig med Fredrik IV av Danmark-Norge, Fredrik Wilhelm I av Preussen och Georg I, regent av Hannover och Storbritannien samt med August den starke som regerade över Sachsen-Polen.

Det fanns flera skäl att attackera Norge som var en allt viktigare ekonomisk del av Danmark och Norge (då ett land med gemensam regent). Handeln med trävaror och fisk från Trondheim och Oslo (då Kristiania) gav viktiga inkomstkällor för detta rike. Dessutom utgjorde den norska armén ett hot, liksom flottan som stängde in den svenska flottan i de inhemska farvattnen. Karl XII gjorde ett försök att invadera Norge 1716, men det misslyckades och efter noggranna förberedelser inleddes ett andra fälttåg hösten 1718.

I söder skulle en armé på ungefär 40 000 man under ledning av Karl XII själv gå in i Norge, medan en andra armé skulle gå in i norr under ledning av generallöjtnanten Carl Gustaf Armfeldt. Flera av dessa förband i norr kom från Finland, liksom generalen själv. Andra kom från Hälsingland och från Jämtland deltog ett kavallerikompani på 169 man samt Jämtlands regemente som bestod av 1283 man. Dessutom ingick ett okänt antal jämtar i Helsinge bataljon samt i fältartilleriet. Duveds skans var den befästning av tillräcklig storlek som var placerad längst västerut mot Norge. Den var även väl placerad vid Indalsälven och landsvägen mot Norge. Därför ansågs den mest lämplig som uppsamlingsplats inför fälttåget.

Den 9 augusti 1718 kunde Armfeldt räkna alla sina styrkor i Duved. Totalt rörde det sig om 10 073 människor, ungefär 6 800 hästar och 2 500 slaktnöt. De befann sig i ett område som var glest befolkat, vid denna tid hade hela Åre socken ungefär 500 invånare och arméns närvaro bör alltså ha upplevts som väldigt påträngande. Dessutom som en ekonomisk börda, då de kunde ställa krav på ortsbefolkningen. Jämtlands regemente lämnade Duved redan 9 augusti, de skulle förbereda vägen upp mot gränsen. Armfeldt själv avreste 18 augusti och två dagar senare lämnade de sista trupperna Duved för vidare marsch mot Skalstugan.

Krig förknippar de flesta med vapen och strider, men minst lika viktiga faktorer för en lyckad kampanj är att sjukvård och underhåll fungerar. Särskilt vid denna tid kunde antalet döda i sjukdomar överstiga antalet döda i strid. Vidare styrdes ofta krigföringen av tillgången på mat. Inför 1718 års norska fälttåg hade Karl XII infört något som i efterhand kan betraktas som en revolution. Detta nya var succariebrödet, en hård fyrkantig skorpa bakad av rågmjöl (se recept intill). Poängen med dessa skorpor var att de lätt kunde transporteras och lagras utan att förstöras. Livsmedel av detta slag kom det sedan att dröja länge innan någon annan använde. Napoleons införande av konserver under början av 1800-talet liksom första världskrigets innovationer på området är senare exempel. Med sådan kost kan man exempelvis svälta ut fienden under långa belägringar.

I början gick det bra, norska gränsen korsades utan vidare och vid månadsskiftet augusti/september intogs ett par norska gränsbefästningar. För Karl XII gick general Armfeldts vidare tåg mot Trondheim alldeles för långsamt, men i november ryckte han fram mot staden. Här hade svenskarna att välja på stormning eller belägring, men i december fick Armfeldt besked om att Karl XII var död och inledde återtåget över fjällen. Via Tydal skulle de gå till Handöl, men armén överraskades av snöstorm och cirka 3000 man frös ihjäl. Det sista kapitlet i stormakten Sveriges historia hade skrivits.

Fakta: Kommande evenemang kring 300-årsjubileet

23-26/8: Ingen manns land, teater i Muuströparken, Inderöy

25/8: Metalldetektordag med sökande efter föremål från fälttåget, Tydal

25/8, 29/8, 31/8, 1/9, 2/9, 5/9, 7/9, 9/9, 14/9, 15/9, 16/9: Pistolpojken, teater i Inndal

2/9: I karolinernes fotspor, fottur till Melbyvollen/Grönningen i Verdal

8/9: rekonstruktion av striden om Stene skans 12/9 1718, vid Stene skans, av Nordenfjeldske Dragoners Corps och Jemtlands feltartilleri.

8/9: vårdtändning i Verdal, för första gången sedan de användes som varningssystem 1718.

26/9: Mattradition på 1700-talet, föredrag och provsmakning på Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Källa: www.karoliner.com

Fakta: Recept på Karl XII:s skorpor

Använd 2 liter surdeg bakad på grovt rågmjöl inklusive vätska (utgå från anvisning på mjölpaket eller eget recept). Detta ska bakas till en deg med 3 kilo grovt rågmjöl. Ingen salt ska tillsättas. Låt degen jäsa i 16 timmar, eller upp till 24 timmar om man vill ha en surare skorpa. Knåda därefter ut till en limpa och grädda i ugn på cirka 125 grader. Den ska stå i ugnen drygt 6 timmar och när den är färdig ska innertemperaturen i brödet ha stigit till 96-98 grader. När limpan har gräddats ska den stå svalt i 8 dygn. Den stenhårda limpan skärs därefter till fyrkantiga tärningar med 2 centimeters sidor. Därefter ska tärningarna torkas med ugnsluckan lite öppen på cirka 60 graders värme. Börjar man torka skorporna på kvällen är de klara på morgonen. Sedan är de färdiga att ätas, gärna efter att ha doppats i fransk konjak.

Källa: Forsking & Framsteg 2003: 5