Ante siktar på EM-guld i lastbilsteknik: "Det finns inget annat"

32 svenskar ingår i Yrkeslandslaget, som i slutet av månaden åker till Budapest för att tävla i sina olika yrken. Länet representeras av tre personer, Jolanda Edvardsson från Järpen, som tävlar i servering, Mathias Röstberg från Östersund som tävlar i klassen jordbruks- och maskinmekaniker, och Ante Olofsson från Offerdal som tävlar i klassen lastbilstekniker.

– Det ska bli roligt att få jämföra sig med andra duktiga mekaniker, att få tävla och se hur duktig man är, säger Ante Olofsson.

Första gången han mätte sina kunskaper med andra lastbilstekniker var på yrkes-SM i våras. Där knep han guldmedaljen.

– Jag gillar att tävla helt enkelt. Min dåvarande chef frågade om jag ville vara med, säger Ante Olofsson.

När domarna bedömer hur en lastbilstekniker arbetar tittar de mycket på hur teknikern arbetar för att komma fram till felet som undersöks. Dagens lastbilar är fulla av massor med avancerad elektronik och det är en av anledningarna till att Ante Olofsson har fastnat för arbetet som lastbilsmekaniker

– Jag funderade på om jag skulle välja yrkesprogram eller studieförberedande program, men valde yrkesprogram för jobbens skull. Jag valde fordon just för att det var väldigt tekniskt, det händer mycket i branschen. Det krävs kontinuerliga utbildningar för att hänga med i utvecklingen på maskinerna. Även om man har varit mekaniker i 30 år måste man ändå gå två-tre kurser per år för att lära sig all ny teknik som kommer, säger Ante Olofsson.

Intresset för maskiner, motorer och teknik har han haft sedan han var yngre och det är till en bransch med stort rekryteringsbehov som Ante Olofsson har valt att söka sig.

– Jag gick ut gymnasiet för ett år sedan och hade skrivit på papperen för ett jobb fyra veckor innan studenten. De skriker efter mekaniker. Alla letar efter bra mekaniker som är villiga att utbilda sig. Det har blivit ett generationsgap. Det finns många äldre mekaniker som ska pensionera sig inom fem-tio år. Man säger att det tar fem-tio år innan man är en självgående mekaniker. De måste anställa väldigt många för att fylla det, säger Ante Olofsson.

# Vad är det du främst gillar med det här jobbet?

– Felsökning, att få sätta sig in i hur tekniker funkar, och att det är så varierande. Du kan felsöka samma komponent i flera dagar och det är nästan aldrig samma fel på den. Du gör samma jobb, men det blir inte samma jobb. Det är väldigt många detaljer att sätta sig in i, men jag tycker att det är roligt - det är därför jag håller på med det här.

20-åringen från Offerdal har satt målet högt inför yrkes-EM, som avgörs i Budapest den 25-29 september – han siktar på guld. Motståndet kommer från ett tiotal andra lastbilstekniker från övriga Europa.

– Det finns inget annat än guld. De största grenarna är det uppåt 30 deltagare i, så det känns skönt att det inte är så stort startfält i min klass.