Anneli Jordahl berättade om jazzlivets Östersund på 1950-talet

Det jubileumsfirande av Jazz i Jemtland 50 år som ägt rum denna vecka har inte bara innefattat en lång rad konserter, fotoutställning och utgivning av jazzföreningens historik. Även ett författarbesök av Anneli Jordahl lockade en talrik publik till Jamtli på torsdagskvällen.

Anneli Jordahl, född 1960 i Östersund, är med ett tiotal boktitlar och sin medverkan i lika många litteraturantologier, som föreläsare och kritiker, ett välkänt författarnamn, därtill rikligt belönad med litterära priser och stipendier, alltifrån Ludvig Nordström-priset och Ivar Lo-priset till Hedenvind-plaketten.

Nu var hon vid sidan av Johan Rudebjers trio med sångsolisten Lovisa Laurantzon affischnamn vid en jazzkväll på Jamtli, där hon berättade om bakgrunden till sin roman från 2014, som bär det långa namnet ”Låt inte den här stan plåga livet ur dig, Mona”.

Staden där historien utspelar sig är Östersund, (boktiteln ett citat ur Sylvia Plaths roman "Glaskupan") och tiden mitten av 50-talet. Huvudperson är Anneli Jordahls mamma, som fått plats som hembiträde i swinging Östersund, där det för en flicka från landet känns som att stå i folkvimlet på Times Square i New York när hon sätter ner klacken på Stortorget.

Anneli Jordahl skildrar, med träffsäkra miljö- och tidsbilder, stadslivet på 50-talet, med alla konditorier – Östersund är vid den här tiden Sveriges konditoritätaste stad - nöjeslokaler, hotell och teater ur lantisars perspektiv. Även hennes pappa, musikern Sune Jordahl, som spelade med Andew Walters orkester, kom ju från landet, i norra Jämtland.

Romanens Mona står mitt i en brytningstid, kan man säga, när moderniteten snabbt vinner terräng. Stadens nöjesliv lockar de unga och jazzmusiken blir något av en livsstil.

Men Anneli Jordahl, själv född 1960, och bara två år när hon med en drygt tonårig moder lämnade Östersund, har fått forska i tidens miljöer och händelser för sin historia om Mona. Pappa Sune hann hon träffa innan han tidigt gick bort, levande berättelser och vittnes mål har hon fått av farbror Ivar i Stora Blåsjön. Mycket av fakta har hämtats ur källor som När Var Hur och tidningslägg. Den egna fantasin har, som i alla litterära skildringar, fått fylla resten av historien.

En fin skildring av 50-talet har det blivit, av ungdomar som flyttade in från landet till vad man upplevde som den stora nöjesmetropolen Östersund – och av tidens dansställen och nöjeslokaler med all sin jazzmusik. Det var ju det sistnämnda som Anneli Jordahl nu var här för att berätta och läsa om under Jazz i Jemtlands 50-årsfirande.

Läs mer: Litterära platser i länet: Mona fann sitt Manhattan på Stortorget i Östersund