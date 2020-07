Jämtland Baskets nyförvärv uttagen till A-landslaget

Zekovic, som spelat för Norrköping under de två senaste säsongerna där han under den senaste hade ett snitt över 11 poäng på 25 minuter per match, värvades i våras till Jämtland Basket.

Nu är han även klar för Sveriges A-landslag, något som Borås Basket var först med att berätta på sin hemsida under torsdagen.

Truppen till lägret i Södertälje 2–8 augusti består av: Alexander Lindqvist, Anes Zekovic, Carl Engström, Charles Barton Jr, Johan Löfberg, Ludvig Håkansson, Melwin Pantzar, Nicholas Spires, Niklas Larsson, Pelle Larsson, Simon Gunnarsson, William Magarity.