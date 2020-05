Jämtland Basket går miste om miljonbelopp – vädjar nu till kommunen om slopad hyra

Elitföreningarna i länet, Östersunds FK och Jämtland Basket betalar något som kallas "hyrtian", vilket innebär att de betalar tio kronor i hyra per matchbesökare.

Med tanke på det rådande läget kring coronaviruset har Jämtland Basket skickat in en hemställan till Östersunds kommun kring hyrorna.

– Vi har ställt frågan om man under nästa säsong kan lätta på det för att hjälpa elitklubbarna i kommunen, säger Peter "Pecka" Johansson, klubbchef i Jämtland till Sporten.

Föreningen skriver att de vill under nästa säsong vill ha fri hyra under matcherna i basketligan. Just på grund av det högst oklara läget.

– Väldigt många delar i verksamheten är det frågetecken efter. Vi vet inte hur många lag vi har i serien just nu. Hur länge restriktionerna gäller. Hur flygpriserna slår till hösten, säger Johansson och fortsätter:

– Det är också osäkert på sponsormarknaden och spelarmarknaden.

I Jämtland Baskets fall, där de har 1 450 personer i snitt per match blir det en kostnad på strax under 15 000 kronor.

– Det skulle vara ett sätt för kommunen att hjälpa elitklubbarna.

Jämtland skriver också att de räknar med att göra ett minusresultat vid årsmötet i juni, mycket på grund av det slutspelet som ställdes in på grund av coronaviruset. Slutspelet som föregående år gav en miljon i intäkter.

Jämtland Baskets mejl har mottagits av kommunen, men längre än så har det inte kommit.

– Jag vet att vi har fått in det från Jämtland Basket, men det har inte fått någon handläggare ännu. Det ska utredas, precis som alla ärenden som kommer in till oss, säger Göran Matzén på kultur- och fritidsenheten vid Östersunds kommun.

Under dagarna ska beslut gällande allsvenskan i fotboll komma, där handlar det om att serien drar igång – utan publik.

Skulle de gå att genomföra basketligan i höst, utan publik?

– Jag har jättesvårt att se det. Om inte noll, så väldigt få intäkter är kopplade till matcher utan publik. Vi har inte stora tv-avtal heller inom basketen. Men alla kostnader kvarstår, menar "Pecka" Johansson som även har en roll i ligans tävlingsutskott.

– Det vi gör i SBL är att titta på lite olika alternativ. Att man kan spela med publik en bit in på hösten, lite senare än normalt. Vi tittar även på andra alternativ där färre omgångar skulle kunna bli aktuellt.