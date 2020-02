Jämten Hampus låt kan fortfarande bli Sveriges bidrag till Eurovision – Frida Öhrn vidare till andra chansen

Den trallvänliga refrängen gick hem hos tittarna och Frida Öhrn med låten "We are one" gick till andra chansen när den fjärde deltävlingen av melodifestivalen avgjorde under lördagen.

– Jag hade räknat med direkt till final för att låten är så stark och Frida är unik, skriver jämten Hampus Eurenius som varit med och skrivit bidraget.