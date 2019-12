"Jag hade önskat att vår ekonomi skulle ha förbättrats" – Eva Hellstrand (C) om sjukvårdens resultat

I slutet av augusti meddelade den blågröna majoriteten att Region Jämtland Härjedalens budgeterade underskott för 2019 förväntades landa på minus 214 miljoner kronor. Nu blir resultatet något sämre, minus 230 miljoner kronor. Något som regiondirektör Hans Svensson redan meddelade i början av veckan med anledning av att regionen kan tvingas varsla uppemot 180 tjänster för att spara 90 miljoner nästa år.

– Jag hade önskat att vår ekonomi skulle ha förbättrats något under året men det har den inte. Det är också därför som vår regiondirektör fått i uppdrag att minska kostnaderna inom hälso- och sjukvården, där underskottet finns, med minst 90 miljoner kronor under nästa år, säger Eva Hellstrand, (C) regionstyrelsens ordförande i ett pressutskick.

Underskottet förklaras bland annat av ökade personalkostnader på två procent, vilket motsvarar 44 miljoner kronor samt ökade kostnader för mediciner på 22 miljoner kronor jämfört med samma period i fjol.

Däremot har kostnaden för hyrpersonal minskat med 8,7 miljoner kronor och då främst för hyrläkare.

Under 2019 har nya lån tagits från Kommuninvest på totalt 110 miljoner kronor där den totala skulden nu ligger på 383 miljoner kronor.