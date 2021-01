IVA-sjuksköterskan Lena fick lämna Östersund och rycka in i Stockholm: ”En logistisk mardröm”

– Vi har aldrig stått inför en sådan här pandemi i vår närtid. Men det som är så konstigt är att jag inte vill vara någon annanstans i ett sådant här läge. Man vill finnas här för att slita. Det är en sjukt konstig känsla, jag har aldrig känt något liknande. När jag var på plats i Östersund i december, där det också varit jättemycket att göra, så visste jag att mina kolleger i Stockholm slet på 12,5 timmar långa pass så fick jag dåligt samvete när jag inte var där. Och nu känns det som att jag överger mina fantastiska kollegor i Östersund när jag är fast här och jobbar i Stockholm, säger Lena Raftevold.

Lena bor sedan två år tillbaka omväxlande i Östersund och Stockholm där hon arbetar på intensivvårdsavdelningar på Östersunds sjukhus och Karolinska i Huddinge. Men sedan i slutet av december förstärker hon avdelningen i Huddinge på grund av det mycket ansträngda läge som vården där befinner sig i.

– Här är vi begränsade i personal och har övergått till att arbeta tvåskift på 12,5 timmar för att kunna få ihop personal.

Jag ser det som att vi stod i fronten och det var verkligen ett krig.

Under vårens första pandemivåg blev Lena kvar i Stockholmsområdet under nära tre månader. Hon fick uppgiften att snabbt bygga upp fler intensivvårdsplatser för att möta det befarade vårdbehovet.

– I början på mars var jag i Östersund och då började vi inse att det här kommer vi drabbas av. Den 10 mars åkte jag till Stockholm och jag hann med några arbetspass på golvet innan jag blev urplockad för att bygga upp nya vårdavdelningar för att ta emot ett masskadescenarion med covidpatienter. Vi gick från normalt 16 vårdplatser till totalt 90. Vi fick använda anestesiapparatur och ventilatorer från slutet av 80-talet utöver den nyare utrustning vi också har. Sen var det bara att kriga. Jag ser det som att vi stod i fronten och det var verkligen ett krig. När vi hade det som värst så var 87 av vårdplatserna belagda, det hade vi kunnat skala upp men personalen var begränsningen.

Det var en logistisk mardröm att försöka få fungerande scheman.

Personal från allehanda sektorer inom vården snabbutbildades och togs in i rotation på covidavdelningarna. Trycket med stort patientinflöde ökade snabbt under våren 2020.

– Jag hörde siffror att vi gick från vår normala bemanning på runt 120 personer upp till som mest cirka 500 personer. Då jobbade jag med människor från hela Sverige som jobbade här några veckor. Det var en logistisk mardröm att försöka få fungerande scheman. Men då tänkte man inte så mycket utan jobbade bara. Det vill jag aldrig komma tillbaka till, för det var hemskt. Jag jobbar som vårdledare i Stockholm och ska fördela kompetens. Under en del pass kunde jag ha ansvar för 22 patienter och jag var den enda i personalen som var van intensivvårdssjuksköterska. I Östersund har man också gjort på likande sätt och tagit in personal som normalt arbetar med annat och det har fungerat jättebra. Men samtidigt är det tufft för den ordinarie personalgruppen när man tar in många från extern verksamhet, säger hon.

Intensivvården skiljer sig mellan högspecialiserade universitetssjukhus i storstadsområden och mer mångsidiga mindre länssjukhus.

– I normala fall så är vården i Stockholm mer specialiserad mellan olika sjukhus. På Karolinska i Huddinge har vi många väldigt vårdkrävande patienter medan till exempel traumafall och neurokirurgiska fall går till Solna. I Östersund blir det en större bredd av patientgrupper med barn, traumapatienter och infektioner. På de större sjukhusen har man också intermediära avdelningar men de patienterna har vi kvar på IVA i Östersund. Då får man träffa lite andra patienter och det är charmen i det hela, säger Lena Raftevold.

Jag tror kanske inte alla förstår vad det här gör med våra livssituation.

De långsiktiga konsekvenserna för vårdpersonal som under snart ett år fått arbeta långt mera än normalt under många gånger svåra förhållanden är oklara. Många har fått avstå från och skjuta upp semestrar, familjesituationen blir svår att klara av och de normala förfaranden vården i vanliga fall använder sig av har förändrats.

– Jag tror kanske inte alla förstår vad det här gör med våra livssituation. Det gäller både mentalt och fysiskt och vad det gör med vårdpersonalen på längre sikt. Vi har ju valt våra yrken för att vi älskar det vi gör. Men vad en sådan här pandemi gör med oss i slutändan är svårt att förklara. Vi slutar ju många gånger att orka med vårt eget privatliv. Det är också extremt slitigt med besöksförbudet där vi i vanliga fall har anhöriga med oss men nu får vi ibland vårda människor i livets slutskede där vi bara har anhöriga närvarande per telefon. Så var det i våras och det är kanske det som ärrat mig mest som människa, säger Lena Raftevold.

Nu står hela landets sjukvård inför vad som ser ut att bli ytterligare en prövning. Smittotalen i andra europeiska länder skjuter snabbt i höjden och vården i flera svenska regioner är redan i dagsläget svårt ansträngd.

– Man är mentalt förberedd på ett annat sätt än i våras. Vi har också lärt oss jättemycket om de här patienterna jämfört med vad vi visste tidigare. Jag tänker att det är här vi är, det är det här vi gör, vi som valt det här yrket. Vi hade gärna sluppit men nu behöver vi finnas tillgängliga och kriga vidare. Egentligen vill man bara ha ett slut på det hela. Det som är värst är att det inte finns något tydligt tidsperspektiv över hur länge man behöver hålla. Det finns en gräns för vad man mäktar med, säger Lena Raftevold.

