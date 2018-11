Trots frakturen – Tim Juel tillbaka mellan stolparna för ÖIK: "Det låter värre än vad det är"

Efter att smärtan funnits med under några pass åkte Juel in på akuten i torsdags. Då konstaterades en fraktur i handen som ledde till att Juel fick avstå helgens bortamatcher mot Piteå och Boden. Men redan under tisdagen var han tillbaka i träning.

– Det är klart att det inte är hundra när är en fraktur, men jag testade två träningar också men då var svullnaden så pass stor att det gjorde för ont. Jag har tömt fingret på blod och släppt på trycket nu i helgen. Det kunde jag göra själv.

Sporten träffar Juel efter att han avslutat tisdagens ispass i Östersund Arena med det han själv beskriver som hanterbar smärta i handen. Prognosen för läkningsprocessen säger däremot annat än att han skulle varit tillbaka redan nu.

– Innan det är helt läkt sa de väl att det skulle ta runt sex veckor, men så länge har man inte tid att vara sjukskriven för ett finger. Man brukar väl säga att fingrar och fötter, det tejpar man.

Du riskerar inte att förvärra det?

– Nej, det sitter på ett så pass bra ställe. Det gjorde lite ont ibland, men jag tycker att det funkar bra ändå.

Kan du spela som vanligt?

– Jag kände ändå att jag kunde spela som vanligt i dag. Det är klart att jag tänkte på det nu när det är första träningen när jag har det upptejpat men jag tyckte att det kändes förvånansvärt bra i dag ändå. Det är ont, men det är hanterbart. Det låter värre än vad det är.

Skadan kommer direkt efter en period där Juel dragits med både förkylningar och känningar i "underkroppen", som han själv uttrycker det.

– Jag var ju borta hela försäsongen också och inför premiären hade jag bara en match i benen, så det har varit en hackig säsongsinledning.

I matcherna som Juel stått har ÖIK vunnit, men än så länge vill Juel inte titta för mycket på statistiken.

– Vinstratiot är ju 100 procent, så det är dumt att klaga på. Insläppta per match är väl också bra, så det är väl räddningsprocenten som kan bli bättre, men vi har inte släppt till så många skott i matcherna jag stått heller. Men det är kanske runt jul och därefter som man kan börja analyser, säger Juel, som hittills har ett snitt på 1,81 insläppta och räddningsprocent på 89.91.

Juel har snabbt gått från att vara stjärnskottet i ÖIK till att nu vara en av de mer etablerade spelarna föreningen. En roll som han trivs i.

– Det gick snabbt det där. Man har alltid setts som ung och lovande, men numera känner man sig mer rutinerad och gammal nästan, trots att man bara är 24 år. Men jag känner själv att jag tar mer plats och har en större roll även om man inte är bland de äldsta i laget, säger Juel.