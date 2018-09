Tre spelare på ÖIK:s skadelista – då vill klubben agera: "Finns en öppen plats"

Premiärsegern mot Teg satt längre in än väntat.

Men till slut kunde Östersunds IK få med sig alla tre poäng – mycket tack vare nyförvärvet Hudson Michaelis som stänkte in två kassar för sitt nya lag.

► (+) Drömstart för nyförvärvet – förde ÖIK till seger i premiären med dubbla mål: "Jag trivs på större is"

Men trots vinsten är det inte bara positiva tongångar i ÖIK-lägret.

Inte mindre än tre spelare dras med knäproblem: Pontus Wernerson Libäck, Anton Grenholm och Emil Fahlander. Wernerson Libäck genomgick en mindre operation under tisdagen.

– Vi vet inte riktigt hur det gick där, men räknar med att han blir borta två till tre veckor, säger sportchefen Mikael Eriksson.

För de två sistnämnda är prognosen 14 dagars skadefrånvaro. Det kan dock komma att bli en längre sådan för Grenholm som ska undersökas på måndag nästa vecka.

Detta har fått ÖIK att titta efter förstärkningar till laget.

– Ja, vi håller ögonen öppna. Men vi har ingen brådska. Vi har sju backar plus ett rotationssystem på en backplats, säger Eriksson och fortsätter:

– Vi har medvetet valt att ligga lite tunt just för att kika på hur de yngre killarna gör sig. Sen så fick vi det här tillfället med Hudson som bara kom från ingenstans och som vi får tacka Brunflo för det samarbetet.

Trots att det är flera forwards som saknas så är det alltså en back som man vill ta in – om tillfälle ges.

– Ja, det kommer vi göra. Sen om det blir så vet jag inte, men vi har en öppen plats och tills vidare så väntar vi. Dyker det inte upp något så har vi spelare som klarar av det här.

Även om det inte kommer att fyllas på omedelbart så kommer ÖIK fortsätta att titta efter en spelare i de bakre leden.

– Vi har en ambition om att komma högre upp än förra året och då vill vi förstärka med en back.

Samtidigt önskar Eriksson att klubben analyserar om det var något i försäsongsträningen som låg till grund för att flera spelare nu dras med knäproblem.

– Det är väl alltid så att man får rannsaka sig själv; har vi gjort något fel och kan vi göra något annorlunda?

En variant som i så fall skulle locka är att förflytta delar av sommarträningen till is.

– Man märker mer och mer att killarna som är på is försöker hitta is där det finns. Det hade varit intressant att köra en del av sommarfysen på is för att se om man kan koppla det till skadebenägenheten.

– Sen om det är möjligt får man se. Det är ju en del som kostar. Men det känns som en kittlande tanke att behålla isen åtminstone fram till sista juni, avslutar Eriksson.

