Ishalka och hårda vindar – SMHI går ut med flera klass 1-varningar i länet

Varningen för ishalkan gäller hela Jämtlands län förutom fjällen. Från söndag kväll och sen natt mot måndag räknar SMHI med snö som övergår till regn. När det faller på kalla vägbanor så blir det ishalka, ett ord vi fått vänja oss vid den här vintern.

I Härjedalsfjällen varnar SMHI för sydlig vind på 14–18 meter i sekunden under natten mot måndag och från måndag eftermiddag. På måndag eftermiddag kan man räkna med västlig vind på 15-20 meter i sekunden.

Även i de södra delarna av Jämtlandsfjällen kan man räkna med hårda vindar under natten mot måndag och måndag eftermiddag. Räkna med sydlig vind på 16-22 meter i sekunden under natten och västlig vind på 15-20 meter i sekunden under måndag eftermiddag.