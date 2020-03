Internationella kvinnodagen uppmärksammas med kultur

Härjedalen

Bio Sveg visar liveinspelningen av Mia Skäringers "No more fucks to give" kl. 18.

I Funäsdalen håller både historielektion och konsert i ett med Tina Wilhelmsson. Publiken får bland annat veta vad som hände när Ikea klippte bort kvinnorna ur sin katalog i Saudiarabien, vad Mileva Einstein gjorde och vem Emelie du Chatelet egentligen var. Härjedalens fjällmuseum kl. 18.

Krokom

Riksteatern i Krokoms kommun visar pjäsen "KVINNOR – en stört skön monolog" med Sofia Andersson på Ås föreningshus den 8 mars klockan 18. Dagen efter visas föreställningen på Folkets hus i Strömsund.

Strömsund

Ströms Alanäs församling, Kulturskolan och Strömsunds kommun anordnar musikcafé med bland annat spelmanslag, kyrkokör och dansgrupp. Klockan 18-20.

Den 9 mars kl. 19 visas pjäsen "KVINNOR – en stört skön monolog" med Sofia Andersson på Folkets hus i Strömsund.

Åre

Bion i Järpen visar Mia Skäringers "No more fucks to give" kl. 19

Östersund

MEJA, föreningen för kvinnohistoria och genusforskning lanserar den digitala versionen av Östersunds kvinnokarta. Informationen kommer uppdateras mer kontinuerligt vilket möjliggör för fler historiska kvinnliga nyckelfigurer att snabbare ta plats. På Östersunds bibliotek kl. 12 och kl. 15.

Kvinnojouren visar konstutställning, författaren Elin Olofsson pratar om sina skildringar av kvinnors liv och bandet RUT spelar musik. Lokalen finns på Stortorget 4 och tiden är kl. 12-15.

Bio Regina visar dokumentärfilmen "Woman" där 2000 kvinnor från 50 länder fått frågan om hur det är att leva som kvinna idag. De talar om vad det innebär att vara kvinna, om familj, arbete, våld, utbildning, sexualitet och diskriminering. Kl. 19.

*Mia Skäringers "No more fucks to give" visas på ett par ställen på internationella kvinnodagen den 8 mars och på andra orter den 10 mars.